Экономика

В России перестали чеканить копейкиLenta.ru вчера в 23:48

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
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Центробанк перестал выпускать монеты номиналом ниже рубля

URA.Ruвчера в 20:59

В России перестали чеканить копейки

ТК Звезда00:48

Центробанк прекратил выпускать монеты номиналом ниже рубля

Телеканал 360°вчера в 22:18

СМИ сообщили об отказе ЦБ от чеканки монет меньше 1 руб

РБК02:04

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Газета.Ruвчера в 20:24

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Известиявчера в 19:45

В карманах россиян находится порядка 5 млрд руб. мелочью

РЕН ТВвчера в 17:53
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Авто

Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Общество

Сквер у театра Драмы в Екатеринбурге обнесли забором

Ночью 13 мая вокруг сквера у театра Драмы установили ограждение.
Обновлено в 00:39
Политика

Майк Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

В Московском зоопарке построили домики для пчел и ос

Обновлено в 01:57
Здоровье

Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета

Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Неизвестные напали на корабли в ОАЭ

МИД ОАЭ заявил, что четыре торговых корабля подверглись вандализму в районе порта Фуджейры.
Обновлено вчера в 12:45
Культура

Вышел ролик о развитии театра в Хакасии

Ролик «Тетральные страницы Хакасии», созданный на основе архивных документов и фотографий из фондов главного республиканского архива, назвали интернет-выставкой или видео-экскурсией.
Обновлено в 01:11
Авто

Премиум по-корейски: большой тест флагманcких седанов Kia и Genesis

Девять с половиной сантиметров дефицита колесной базы если и ощущаются, то не кажутся чем-то решающим.К тому же мéста под передним сиденьем здесь больше, можно пристроить ступни, чего нельзя сделать в Kia, – для пассажира выше 185 см это очень важный момент.
Обновлено в 01:21
Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Экономика

Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%

Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Гидрометцентр предупреждает о резком понижении температуры

К концу рабочей недели в центральных областях России ожидается понижение температуры. И она окажется даже ниже климатической нормы.
Обновлено в 00:56
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Технологии

Дело в трубе. Как самолеты и ракеты обретают форму

Прогнать через трубу Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) в 1918-м возглавил основоположник отечественной аэродинамики Николай Жуковский.
Обновлено в 01:00
Политика

На президентских выборах в Литве состоится второй тур

Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Два человека погибли от взрыва газа в Ростовской области

Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Ростовской области. Погибли два человека, в том числе один ребёнок.
Обновлено 11 мая в 21:02
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Культура

В Москве впервые покажут редкие работы архитектора Кваренги

Выставку редких графических листов итальянского архитектора Джакомо Кваренги 18 мая представит Московский Музей Василия Тропинина.
Обновлено в 02:04
Гаджеты

Когда и чем могут волгоградские дачники опрыскивать сливы

Совсем скоро в садах зацветут сливы. Биолог Валерий Бгашев рассказал, можно ли опрыскивать дерево уже сейчас.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

Обнародован топ крупнейших омских налогоплательщиков среди банков

В своеобразной рейтинге отметились ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ. Также налоговики отметили высокую активность Центробанка.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Культура

«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН

Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев объявил о возвращении легендарной команды на сцену КВН.
Обновлено вчера в 22:20
Здоровье

Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными

В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии

«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
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