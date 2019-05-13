Экономика
В России перестали чеканить копейкиLenta.ru вчера в 23:48
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
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Авто
Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Сквер у театра Драмы в Екатеринбурге обнесли забором
Ночью 13 мая вокруг сквера у театра Драмы установили ограждение.
Обновлено в 00:39
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В Московском зоопарке построили домики для пчел и ос
Обновлено в 01:57
Здоровье
Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета
Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Неизвестные напали на корабли в ОАЭ
МИД ОАЭ заявил, что четыре торговых корабля подверглись вандализму в районе порта Фуджейры.
Обновлено вчера в 12:45
Культура
Вышел ролик о развитии театра в Хакасии
Ролик «Тетральные страницы Хакасии», созданный на основе архивных документов и фотографий из фондов главного республиканского архива, назвали интернет-выставкой или видео-экскурсией.
Обновлено в 01:11
Авто
Премиум по-корейски: большой тест флагманcких седанов Kia и Genesis
Девять с половиной сантиметров дефицита колесной базы если и ощущаются, то не кажутся чем-то решающим.К тому же мéста под передним сиденьем здесь больше, можно пристроить ступни, чего нельзя сделать в Kia, – для пассажира выше 185 см это очень важный момент.
Обновлено в 01:21
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Экономика
Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%
Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Гидрометцентр предупреждает о резком понижении температуры
К концу рабочей недели в центральных областях России ожидается понижение температуры. И она окажется даже ниже климатической нормы.
Обновлено в 00:56
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Технологии
Дело в трубе. Как самолеты и ракеты обретают форму
Прогнать через трубу Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) в 1918-м возглавил основоположник отечественной аэродинамики Николай Жуковский.
Обновлено в 01:00
Политика
На президентских выборах в Литве состоится второй тур
Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Два человека погибли от взрыва газа в Ростовской области
Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Ростовской области. Погибли два человека, в том числе один ребёнок.
Обновлено 11 мая в 21:02
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Культура
В Москве впервые покажут редкие работы архитектора Кваренги
Выставку редких графических листов итальянского архитектора Джакомо Кваренги 18 мая представит Московский Музей Василия Тропинина.
Обновлено в 02:04
Гаджеты
Когда и чем могут волгоградские дачники опрыскивать сливы
Совсем скоро в садах зацветут сливы. Биолог Валерий Бгашев рассказал, можно ли опрыскивать дерево уже сейчас.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Обнародован топ крупнейших омских налогоплательщиков среди банков
В своеобразной рейтинге отметились ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ. Также налоговики отметили высокую активность Центробанка.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Культура
«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН
Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев объявил о возвращении легендарной команды на сцену КВН.
Обновлено вчера в 22:20
Здоровье
Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита
Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными
В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09