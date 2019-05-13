В России перестали чеканить копейкиLenta.ru вчера в 23:48

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Общество Сквер у театра Драмы в Екатеринбурге обнесли забором Ночью 13 мая вокруг сквера у театра Драмы установили ограждение.

Политика Майк Помпео отменил визит в Москву Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву.

Здоровье Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.

Происшествия Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.

Происшествия Неизвестные напали на корабли в ОАЭ МИД ОАЭ заявил, что четыре торговых корабля подверглись вандализму в районе порта Фуджейры.

Культура Вышел ролик о развитии театра в Хакасии Ролик «Тетральные страницы Хакасии», созданный на основе архивных документов и фотографий из фондов главного республиканского архива, назвали интернет-выставкой или видео-экскурсией.

Авто Премиум по-корейски: большой тест флагманcких седанов Kia и Genesis Девять с половиной сантиметров дефицита колесной базы если и ощущаются, то не кажутся чем-то решающим.К тому же мéста под передним сиденьем здесь больше, можно пристроить ступни, чего нельзя сделать в Kia, – для пассажира выше 185 см это очень важный момент.

Общество В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Политика Зеленского призвали присягнуть националистам Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.

Экономика Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8% Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Общество Гидрометцентр предупреждает о резком понижении температуры К концу рабочей недели в центральных областях России ожидается понижение температуры. И она окажется даже ниже климатической нормы.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Технологии Дело в трубе. Как самолеты и ракеты обретают форму Прогнать через трубу Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) в 1918-м возглавил основоположник отечественной аэродинамики Николай Жуковский.

Политика На президентских выборах в Литве состоится второй тур Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.

Происшествия Два человека погибли от взрыва газа в Ростовской области Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Ростовской области. Погибли два человека, в том числе один ребёнок.

Экономика Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.

Культура В Москве впервые покажут редкие работы архитектора Кваренги Выставку редких графических листов итальянского архитектора Джакомо Кваренги 18 мая представит Московский Музей Василия Тропинина.

Гаджеты Когда и чем могут волгоградские дачники опрыскивать сливы Совсем скоро в садах зацветут сливы. Биолог Валерий Бгашев рассказал, можно ли опрыскивать дерево уже сейчас.

Экономика Обнародован топ крупнейших омских налогоплательщиков среди банков В своеобразной рейтинге отметились ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ. Также налоговики отметили высокую активность Центробанка.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.

Культура «Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев объявил о возвращении легендарной команды на сцену КВН.

Здоровье Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.

Экономика Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.