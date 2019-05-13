Экономика

В России перестали чеканить копейкиLenta.ru вчера в 23:48

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
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Центробанк перестал выпускать монеты номиналом ниже рубля

URA.Ruвчера в 20:59

СМИ сообщили об отказе ЦБ чеканить монеты меньше 1 руб

РБК02:04

В России перестали чеканить копейки

ТК Звезда00:48

Центробанк прекратил выпускать монеты номиналом ниже рубля

Телеканал 360°вчера в 22:18

Копейки уйдут в прошлое: ЦБ перестанет чеканить монеты номиналом ниже рубля

РЕН ТВ03:25

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Газета.Ruвчера в 20:24

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Известиявчера в 19:45
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Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Экономика

СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом

Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо

Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Технологии

Хакеров из Китая заподозрили в атаках на российские госструктуры

Группа хакеров, предположительно китайского происхождения, за последние несколько лет атаковала российские госструктуры и компании, используя для взлома планировщик задач операционной системы.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Три легковушки и маршрутка столкнулись в Саратове, есть пострадавшие

Два человека получили травмы после ДТП с участием трех автобусов и маршрутки в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
Обновлено в 03:14
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Кино

Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»

Шестая серия восьмого сезона «Игры престолов» выйдет с 19 на 20 мая.
Обновлено в 02:28
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Политика

В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов

Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой актрисы

Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Общество

В Московском зоопарке появились домики для пчел

Специальные убежища для пчел появились в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:55
ЖКХ

Отключения горячей воды в Иркутске начнутся с 20 мая

С 20 мая специалисты участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ приступят к подготовке тепловых магистралей к следующему отопительному сезону.
Обновлено в 01:52
Политика

Россиянам упростили порядок оформления пенсий

Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес

Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки

Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина - в сентябре 2015-го.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол

«Зенит» показал ЦСКА чемпионскую игру

В воскресенье, 12 мая, петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках 28-го тура чемпионата страны разгромил ЦСКА на своём поле.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов

Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Культура

«Уральские пельмени» возвращаются в КВН

Команда "Уральские пельмени", изначально представлявшая в "Клубе веселых и находчивых" Уральский политехнический институт, возвращается в КВН.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах

Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:23
Политика

Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Автоспорт

Хэмилтон победил на Гран-при Испании, Квят заработал два очка

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол

Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено вчера в 19:25
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