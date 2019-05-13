Экономика
В России перестали чеканить копейкиLenta.ru вчера в 23:48
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
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Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом
Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Технологии
Хакеров из Китая заподозрили в атаках на российские госструктуры
Группа хакеров, предположительно китайского происхождения, за последние несколько лет атаковала российские госструктуры и компании, используя для взлома планировщик задач операционной системы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Три легковушки и маршрутка столкнулись в Саратове, есть пострадавшие
Два человека получили травмы после ДТП с участием трех автобусов и маршрутки в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
Обновлено в 03:14
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Кино
Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»
Шестая серия восьмого сезона «Игры престолов» выйдет с 19 на 20 мая.
Обновлено в 02:28
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных
«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Политика
В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов
Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой актрисы
Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
В Московском зоопарке появились домики для пчел
Специальные убежища для пчел появились в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:55
ЖКХ
Отключения горячей воды в Иркутске начнутся с 20 мая
С 20 мая специалисты участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ приступят к подготовке тепловых магистралей к следующему отопительному сезону.
Обновлено в 01:52
Политика
Россиянам упростили порядок оформления пенсий
Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки
Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина - в сентябре 2015-го.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
«Зенит» показал ЦСКА чемпионскую игру
В воскресенье, 12 мая, петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках 28-го тура чемпионата страны разгромил ЦСКА на своём поле.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов
Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Культура
«Уральские пельмени» возвращаются в КВН
Команда "Уральские пельмени", изначально представлявшая в "Клубе веселых и находчивых" Уральский политехнический институт, возвращается в КВН.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах
Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:23
Политика
Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Автоспорт
Хэмилтон победил на Гран-при Испании, Квят заработал два очка
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»
Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено вчера в 19:25