Экономика
В России перестали чеканить копейкиLenta.ru вчера в 23:48
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
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Общество
Голикова выступила против сокращения майских праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета
Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Самолет Superjet-100 не вылетел из Новосибирска в Ростов-на-Дону
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, принадлежащий авиакомпании "Азимут" не вылетел из международного аэропорта "Толмачево" города Новосибирска в международный аэропорт "Платов" города Ростов-на-Дону.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
В США заметили российскую зенитную систему С-300
На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено вчера в 13:25
Транспорт
Водители маршруток устроили забастовку в Новосибирске
Обновлено в 01:36
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Политика
В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек
В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.
Обновлено в 01:43
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Здоровье
Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета
Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Здоровье
Кардиохирург рассказал, как избежать внезапной смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Sukhoi Superjet 100 не полетел в Астрахань
Парный рейс в Астрахань и ряд других субъектов Федерации с использованием самолёта Sukhoi Superjet 100 был отменен российским авиапредприятием «Аэрофлот» в минувшую пятницу, 10 мая.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство
Обновлено вчера в 15:05
Авто
Назван топ-5 самых доступных кабриолетов в России
Как сообщает CarsWeek.ru, возглавил топ-5 самых доступных кабриолетов в России компактный ситикар Smart ForTwo Cabrio от немецкого концерна Daimler.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие
Россия продаст Пакистану ЗРПК «Панцирь-С», от которых отказалась Индия
В Индии обеспокоены желанием Пакистана купить «Панцирь» и Т-90 у России Пакистан проявляет заинтересованность в приобретении у России ЗРПК «Панцирь».
Обновлено 11 мая в 22:49
Шоу-бизнес
Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки
Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Артем Дзюба: «С кубком РПЛ я бы переспал»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями от чемпионства в РПЛ.
Обновлено в 00:00
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Отдельную рассадку родителей и детей в самолетах предложили запретить
Как считает депутат, при возникновении нештатной ситуации родители и дети, которые сидят не рядом, бросятся искать друг друга, пренебрегая элементарными правилами безопасности, мешая другим пассажирам и обостряя и без того непростую обстановку.
Обновлено в 00:27
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 09:31
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:31
ЖКХ
Горячую воду пока вернули не всем улан-удэнцам
Обновлено в 01:45
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Общество
Красноярец потерял паспорт, чтобы не рассчитываться с долгами
Историю о потерянном паспорте придумал житель Богучанского района Красноярского края, чтобы не рассчитываться с долгами.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Президент Австрии: В стране помнят о погибших советских воинах
"Все в Австрии знают о жертвах, понесенных русскими солдатами" при освобождении станы от нацизма, отметил президент Австрии Александер Ван дер Беллен в интервью перовому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии первого российско-австрийского форума "Сочинский диалог", который пройдет 15 мая.
Обновлено в 01:42