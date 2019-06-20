Экономика
В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажностиLenta.ru вчера в 07:15
С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких. Так, владельцы квартир на нижних этажах будут платить за отопление больше.
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с чего всё началось
Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.Парламентская газетавчера в 05:13
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