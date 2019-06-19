Общество
В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажностиLenta.ru вчера в 07:15
С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких. Так, владельцы квартир на нижних этажах будут платить за отопление больше.
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В России нормативы платы за отопление изменят в зависимости от этажности
Парламентская газетавчера в 05:13
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