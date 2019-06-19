Экономика
В России хотят пересчитать цены на отоплениеРИА Новости 02:29
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
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с чего всё началось
Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.Парламентская газетавчера в 05:13
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В России нормативы платы за отопление изменят в зависимости от этажности
Парламентская газетавчера в 05:13
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
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