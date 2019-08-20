Экономика
В России ожидают падения цен на свининуНациональная служба новостей 02:17
Оптовые цены на свинину в России могут снизиться к концу года на 10 процентов. Об этом гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв рассказал «РИА Новости». По его словам, прирост объёма производства будет продолжаться ближайшие три-четыре года на 4-5 процентов в год.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.РИА Новостивчера в 21:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Владимир Путин прилетел во Францию на встречу с Макроном
Встреча состоится в старинном форте Брегансон, где находится летняя резиденция Эммануэля Макрона.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
В Рособрнадзоре назвали изменения в ЕГЭ 2020 года
В Единый государственный экзамен в будущем году внесут некоторые изменения, однако, они затронут не все предметы и будут незначительными, рассказали в Рособрнадзоре.
Обновлено в 07:20
Футбол
Онтиверос перешел в «Вильярреал»
Полузащитник «Малаги» Хавьер Онтиверос перешел в «Вильярреал», информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:49
Политика
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Президент США Дональд Трамп во вторник снова призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Посольство России подтвердило гибель двух граждан РФ в Греции
Посольство Российской Федерации в Афинах подтвердило информацию о гибели двух российских граждан при крушении вертолета в Греции.
Обновлено в 15:09
Футбол
Раскрыт единственный шанс для «Краснодара» пройти «Олимпиакос»
Мой хороший друг за время просмотра игры в Португалии научился материться на языке конкистадоров, и сказал следующее: «Больше я игр «Краснодара» в ЛЧ смотреть не буду, такого валидольного футбола я не выдержу, игра непредсказуемая».
Обновлено в 09:42
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»
По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Политика
Путин назвал «провалом» состояние первичного звена российской медицины
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести региональную программу модернизации в первичном звене российского здравоохранения, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 15:53
Политика
Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США
Экс-президент СССР Михаил Горбачев поделился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим, а также обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте Горбачев-фонда.
Обновлено в 12:51
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Наука
В Китае хотят продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene объявила о планах продавать клонированных котов. Об этом во вторник сообщил сайт ZOL.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Авто
Назван ТОП-5 дешевых компактных кроссоверов с большим багажником
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия
Воздушный шар совершил нештатную посадку в Подмосковье
Обновлено в 14:23
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Наука
Российские ученые нашли способ создать «магнитный» компьютер
Российские и европейские физики выяснили, как можно создать особый материал, который позволяет транспортировать и обрабатывать информацию не при помощи электронов, а своеобразных «волн» намагниченности.
Обновлено 18 августа в 09:01
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 15:56
Авто
Новый кросс Suzuki XL6 показали на официальных фото
Дилеры Suzuki уже принимают заявки на новый кросс-вэн Suzuki XL6, но при этом внешний облик новинки до сих пор не рассекречен.
Обновлено в 02:30
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 01:40
Армия и оружие
Трамп пообещал сохранить военное присутствие США в Афганистане
Военное присутствие США в Афганистане будет сохранено даже после вывода основного контингента войск, пообещал глава Белого дома Дональд Трамп.
Обновлено в 16:32
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Недвижимость
Без спроса не построят
С января по июль в России было введено 36,3 миллиона квадратных метров жилья, что на 7 процентов больше аналогичного периода прошлого года Тенденция к росту ввода объемов жилья может сохраниться еще из-за нескольких факторов.
Обновлено в 10:50