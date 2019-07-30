Экономика
В России ожидается рекордный урожай овощейНевские Новости вчера в 21:15
В России прогнозируется резкий рост урожая, который может привести к новому рекорду — 1,4 миллиона тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства. В связи с этим ожидается, что в этом году по стране будет более длительный сезон низких цен на овощи.
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с чего всё началось
В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.Известиявчера в 17:01
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Врачи впервые отредактировали гены человека для лечения от анемии
Американские врачи провели первые клинические испытания технологии CRISPR для лечения человека от наследственного заболевания – серповидноклеточной анемии.
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Обновлено в 09:22
Общество
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В ДТП серьезно пострадала и была госпитализирована женщина-водитель другого автомобиля. Сам виновник происшествия с места аварии скрылся.
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На днях Шепелев снова получил гневное сообщение от поклонницы на тему встреч Платона с родственниками.
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Определены сроки уничтожения Украины
Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.
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«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
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Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
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Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
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Медведев: Можем презентовать игроков «Зенита» в Эрмитаже
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Обновлено в 08:57
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Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10