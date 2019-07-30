В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

В России прогнозируется резкий рост урожая, который может привести к новому рекорду — 1,4 миллиона тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства. В связи с этим ожидается, что в этом году по стране будет более длительный сезон низких цен на овощи.

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