Экономика

В России ожидается рекордный урожай овощейНевские Новости 30 июля в 21:15

В России прогнозируется резкий рост урожая, который может привести к новому рекорду — 1,4 миллиона тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства. В связи с этим ожидается, что в этом году по стране будет более длительный сезон низких цен на овощи.
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с чего всё началось

Родные томаты: низкие цены на овощи сохранятся всю осень

В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
Известия30 июля в 17:01

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«Известия»: урожай тепличных овощей в 2019 году вырастет почти на 40%

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РИА Новости30 июля в 18:22

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Известия30 июля в 18:02

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URA.Ru30 июля в 22:08
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