Энергетика

В России ожидается новый скачок цен на бензинПенза-взгляд вчера в 11:30

Цены на бензин в стране начали расти весной прошлого года, однако по договоренности с компаниями было решено временно зафиксировать их на уровне 30 мая 2018 года. Осенью же стоимость топлива снова начала повышаться.
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Эксперт предположил, когда в России могут вырасти цены на топливо

Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
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