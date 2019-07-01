В России ожидается новый скачок цен на бензинПенза-взгляд вчера в 11:30

Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

с чего всё началось

Цены на бензин в стране начали расти весной прошлого года, однако по договоренности с компаниями было решено временно зафиксировать их на уровне 30 мая 2018 года. Осенью же стоимость топлива снова начала повышаться.

В России ожидается новый скачок цен на бензин

Футбол Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.

Шоу-бизнес Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.

Космос Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами «СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.

Транспорт Минтранс разработал правила для совместных поездок Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Общество Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.

Общество В России предложили запретить частные камеры на дорогах Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Происшествия В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Политика В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.

Политика У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.

Общество Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Экономика Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Общество Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

ЖКХ В Калининградской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ В Калининградской области с 1 июля вновь подорожают услуги ЖКХ.

Здоровье В Домодедове появился центр спасения конечностей В центре спасения конечностей Домодедовской больницы проводится лечение жителей не только Домодедова, но и всего Подмосковья.

Музыка Кастинг нового «Голоса» начался на Первом канале На Первом канале начались кастинги нового сезона музыкального шоу "Голос", сообщает пресс-служба телеканала.

Общество Суд Крыма расторг договор аренды здания с раскольнической структурой "Договор аренды недвижимого имущества, заключенный 13 ноября 2002 года с управлением крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, расторгнуть", - говорится в решении, опубликованном на сайте судебной инстанции.

Транспорт Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая» Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".

Происшествия Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Экономика Вступили в силу новые правила долевого строительства В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.

Политика Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.

Гаджеты Для Android появится аналог AirDrop Новая технология работает по аналогии с AirDrop, только для передачи файлов использует еще Wi-Fi и Bluetooth.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Политика Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинскую джазовую певицу Нино Катамадзе в России "мало кто знает".