Энергетика
В России ожидается новый скачок цен на бензинПенза-взгляд вчера в 11:30
Цены на бензин в стране начали расти весной прошлого года, однако по договоренности с компаниями было решено временно зафиксировать их на уровне 30 мая 2018 года. Осенью же стоимость топлива снова начала повышаться.
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Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Петербурге 26 человек отравились шаурмой
Более 20 человек отравились после употребления шаурмы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга, семеро из них попали в больницу с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 05:03
Энергетика
Цены на бензин в России взлетят осенью
Уточняется, что срок соглaшения о сдерживaнии топливных цен, которое в прошлом году подписaло прaвительство с нефтяникaми, истекaет сегодня, 1 июля.
Обновлено в 01:24
Музыка
Алина Гросу посвятила песню мужу и показала кадры со свадьбы
Премьера lyric video на песню "Непобедима" с эксклюзивными кадрами со свадьбы и росписи состоялась на YouTube-канале Алины Гросу 30 июня 2019 года.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Apple выпустит версию iPhone для Китая без Face ID
По данным ресурса Gizmochina, Apple выпустит специальную версию iPhone для китайского рынка, которая будет отличаться более доступной ценой и отсутствием Face ID.
Обновлено в 05:16
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Хоккей
Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Стали известны особенности модернизации ЗРК «Сосна»
Новейший российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна» в ходе последующей модернизации получит новые шасси и новые типы ракет, сообщил главный конструктор проекта Владимир Уклеев.
Обновлено в 06:34
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 14:21
Финансы
Промсвязьбанк: Плавный рост котировок ОФЗ может продолжиться
Сегодня с утра на фоне роста аппетита к риску после саммита G-20 и торговому перемирию между США и Китаем доходность UST’10 прибавляет 4 б.п. (2,04% годовых).
Обновлено в 05:45
Экономика
В России изменится принцип уплаты страховых взносов для бизнесменов
В России изменится принцип уплаты страховых взносов для бизнесменов. Отныне предприниматели будут платить 1 % от чистой прибыли.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи
В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Баскетбол
«Зенит» объявил об уходе Карасёва
БК «Зенит» объявил об уходе форварда Сергея Карасёва.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком
Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Политика
В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе
В России любят грузинский народ, относятся к нему с уважением, но не готовы воспринимать действия ультрас и националистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав также высказывания певицы Нино Катамадзе и отметив, что многого не знает в политическом плане.
Обновлено в 06:16
Политика
Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»
Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Финансы
Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20
Рубль дорожает благодаря новостям о договоренностях между Китаем и США на саммите G20, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал игровую форму на новый сезон
Обновлено в 05:56
Авто
Трюкач сделал неудачное сальто через разогнавшийся Lamborghini
На очередном выложенном в YouTube ролике можно увидеть, как один из доморощенных каскадёров захотел перепрыгнуть через спорткар Lamborghini, который мчался на него с большой скоростью.
Обновлено в 06:12
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Партия Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко
Партия "Голос" солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука вышла на четвертое место в рейтинге перед парламентскими выборами на Украине и обошла "Европейскую солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, которая опустилась на пятое место.
Обновлено в 05:57