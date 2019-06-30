В России ожидается новый скачок цен на бензинПенза-взгляд вчера в 11:30

Цены на бензин в стране начали расти весной прошлого года, однако по договоренности с компаниями было решено временно зафиксировать их на уровне 30 мая 2018 года. Осенью же стоимость топлива снова начала повышаться.

В России ожидается новый скачок цен на бензин

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