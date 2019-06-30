Энергетика
В России ожидается новый скачок цен на бензинПенза-взгляд вчера в 11:30
Цены на бензин в стране начали расти весной прошлого года, однако по договоренности с компаниями было решено временно зафиксировать их на уровне 30 мая 2018 года. Осенью же стоимость топлива снова начала повышаться.
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Наука
Терраформирование Земли: книга о том, как жизнь сделала планету обитаемой
В познавательных фильмах или поверхностных книгах об эволюции жизни на Земле вы часто встретите рассказы о том, что климат стал холоднее или суше, поменялся состав атмосферы, и это повлияло на мир живого.
Обновлено вчера в 12:59
Энергетика
TANAP построен и готов поставлять азербайджанский газ в Европу
"После завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах-Дениз - 2, будет поставляться в Европу по TANAP и TAP", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Экономика
Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгода
Общее финансовое состояние наиболее богатых и влиятельных людей из России увеличилось почти на $38 млрд за первые шесть месяцев 2019 года.
Обновлено в 11:21
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной
Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет
В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи
В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Обновлено в 05:42
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не везде
Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Зеленский сообщил о попытке срыва переговоров по Донбассу
Обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:15
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Экономика
Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО
Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:30
Теннис
Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
Во втором круге Уимблдона Хачанов встретится с испанцем Фелисиано Лопесом, который в первом круге переиграл Маркоса Гирона из США.
Обновлено в 10:45
Политика
МИД России дал Украине возможность изменить ответ на ноту
В конце июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых речь шла о возможностях в отношении моряков и кораблей, которые могут быть задействованы украинской стороной для их освобождения.
Обновлено в 07:36
Футбол
«Зенит» ведет переговоры с Маркизио о расторжении контракта
Обновлено в 05:45
Происшествия
Город в Мексике засыпало метровым слоем града
В городе Гвадалахара на западе Мексики прошел сильный град, в результате чего улицы оказались покрыты толстым слоем льда.
Обновлено в 05:17
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Экономика
В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
Как ранее сообщали «Кубанские новости», компания «Национальное бюро кредитных историй» 25 июня опубликовала статистику по среднему размеру микрозайма в России.
Обновлено в 06:01
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
В Ленинградской области прошли антитеррористические учения
В Ленинградской области прошли антитеррористические учения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске
Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолет
В земле Нижняя Саксония, неподалеку от коммуны Эрцен потерпел крушение принадлежащий министерству обороны Германии вертолет.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12
12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40