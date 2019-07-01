Энергетика
В России ожидается новый скачок цен на бензинПенза-взгляд вчера в 11:30
Цены на бензин в стране начали расти весной прошлого года, однако по договоренности с компаниями было решено временно зафиксировать их на уровне 30 мая 2018 года. Осенью же стоимость топлива снова начала повышаться.
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с чего всё началось
Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.РИА Новостивчера в 20:35
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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Обновлено в 12:05
Происшествия
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Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
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Происшествия
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Авто
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Бывшего главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию
Власти Черногории экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, которого в России подозревают в растрате 52,5 млн руб. в составе организованной группы (ст. 160 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.
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Володин отметил рост интереса к форуму «Развитие парламентаризма»
Обновлено вчера в 12:42