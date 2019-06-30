Энергетика

В России ожидается новый скачок цен на бензинПенза-взгляд вчера в 11:30

Цены на бензин в стране начали расти весной прошлого года, однако по договоренности с компаниями было решено временно зафиксировать их на уровне 30 мая 2018 года. Осенью же стоимость топлива снова начала повышаться.
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Цены на бензин могут вырасти до 90 рублей – эксперт

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В России ожидается новый скачок цен на бензин

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В России цены на бензин после «разморозки» могут вырасти выше инфляции

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Общественное телевидение Приморья28 июня в 16:44
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
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Компания Radical выпустит свой суперкар для дорог общего пользования

Британская компания Radical Sportscars, готовит к дебюту свой новый серийный спорткар, предназначенный для дорог общего пользования.
Обновлено в 14:25
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В России изменили правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России изменились правила продажи «молочки».
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Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

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Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Экономика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

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Политика

«Даже не Бузова»: Лев Лещенко ответил на заявление Катамадзе

Певец Лев Лещенко заявил, что его коллега из Грузии Нино Катамадзе использует ситуацию со сложными отношениями между двумя странами для самопиара.
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Общество

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Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

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Происшествия

«Дело Ивана Голунова» передали в СКР

В своем Telegram-канале адвокат уточнил, что в прокуратуру Москвы дело передали 21 июня, после чего оно попало в Генпрокуратуру, а сегодня, 1 июля, было подписано постановление о передаче дела по подследственности в СКР.
Обновлено в 14:34
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Хоккей

СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»

Обновлено в 13:39
Происшествия

В Аргентине не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом

Не менее 13 человек погибли и 30 получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом, перевозившим группу пенсионеров в Аргентине.
Обновлено в 11:45
Общество

Сын чиновника из Татарстана 14 раз выходил в туалет на ЕГЭ

Насколько успешно ЕГЭ сдал сын чиновника, не уточняется.
Обновлено в 06:11
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Обновлено в 04:31
Политика

Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Космос

Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр

В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
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Политика

Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения против главы ЛНР

Генеральная прокуратура Украины выдвинула обвинения в отношении главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток

Обновлено в 12:53
Экономика

Суд взыскал с семьи Плешакова 60 млн рублей

Арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск конкурсного управляющего обанкротившейся компании «Трансаэро» и взыскал с Александра Плешакова, а также его родственников порядка 60 млн рублей, сообщил портал «Банки.ру».
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Испании россиянке дали 14 лет тюрьмы за убийство мужа-немца

Обновлено в 12:19
Футбол

«Ювентус» объявил о подписании Рабьо

Обновлено в 13:52
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
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В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Политика

Горизбирком принял документы от 28 кандидатов в губернаторы Петербурга

Вечером в воскресенье, 30 июня, в Петербурге завершился этап выдвижения кандидатов для участия в губернаторских выборах.
Обновлено в 05:23
Политика

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
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Футбол

Акинфеев: Смолов осознал, что в матче с Хорватией поступил глупо

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о серии пенальти в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца благодаря ДНК-тесту

Дочь актрисы Галины Стахановой нашла своего биологического отца благодаря ДНК-тесту.
Обновлено в 12:27
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АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta

Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

Обновлено в 12:05
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