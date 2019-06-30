Энергетика
В России ожидается новый скачок цен на бензинПенза-взгляд вчера в 11:30
Цены на бензин в стране начали расти весной прошлого года, однако по договоренности с компаниями было решено временно зафиксировать их на уровне 30 мая 2018 года. Осенью же стоимость топлива снова начала повышаться.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Авто
Компания Radical выпустит свой суперкар для дорог общего пользования
Британская компания Radical Sportscars, готовит к дебюту свой новый серийный спорткар, предназначенный для дорог общего пользования.
Обновлено в 14:25
Общество
В России изменили правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи «молочки».
Обновлено в 03:00
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Экономика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Политика
«Даже не Бузова»: Лев Лещенко ответил на заявление Катамадзе
Певец Лев Лещенко заявил, что его коллега из Грузии Нино Катамадзе использует ситуацию со сложными отношениями между двумя странами для самопиара.
Обновлено в 09:32
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено в 02:49
Происшествия
«Дело Ивана Голунова» передали в СКР
В своем Telegram-канале адвокат уточнил, что в прокуратуру Москвы дело передали 21 июня, после чего оно попало в Генпрокуратуру, а сегодня, 1 июля, было подписано постановление о передаче дела по подследственности в СКР.
Обновлено в 14:34
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Хоккей
СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Аргентине не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом
Не менее 13 человек погибли и 30 получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом, перевозившим группу пенсионеров в Аргентине.
Обновлено в 11:45
Общество
Сын чиновника из Татарстана 14 раз выходил в туалет на ЕГЭ
Насколько успешно ЕГЭ сдал сын чиновника, не уточняется.
Обновлено в 06:11
Политика
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Космос
Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр
В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено в 05:25
Политика
Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения против главы ЛНР
Генеральная прокуратура Украины выдвинула обвинения в отношении главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Обновлено в 12:53
Экономика
Суд взыскал с семьи Плешакова 60 млн рублей
Арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск конкурсного управляющего обанкротившейся компании «Трансаэро» и взыскал с Александра Плешакова, а также его родственников порядка 60 млн рублей, сообщил портал «Банки.ру».
Обновлено в 14:35
Футбол
«Ювентус» объявил о подписании Рабьо
Обновлено в 13:52
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Политика
Горизбирком принял документы от 28 кандидатов в губернаторы Петербурга
Вечером в воскресенье, 30 июня, в Петербурге завершился этап выдвижения кандидатов для участия в губернаторских выборах.
Обновлено в 05:23
Политика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено в 12:31
Футбол
Акинфеев: Смолов осознал, что в матче с Хорватией поступил глупо
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о серии пенальти в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца благодаря ДНК-тесту
Дочь актрисы Галины Стахановой нашла своего биологического отца благодаря ДНК-тесту.
Обновлено в 12:27
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Обновлено в 10:04