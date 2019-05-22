Авто

В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford ExplorerКомсомольская правда 13:01

Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer. Речь идет о внедорожниках, реализованных с августа 2012 года по апрель 2018-го. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.
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Ford отзовет более 14 тысяч внедорожников Explorer в России

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Ford отзывает в России более 14,5 тыс. авто из-за проблем с подвеской

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В России отзывают 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer

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В России отзывают более 14 тысяч Ford Explorer

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В России отзовут 14,5 тысяч автомобилей Ford Explorer

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Росстандарт информирует об отзыве 14 576 автомобилей Ford

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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
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О 5 основных причинах, вызывающих акне после 30, Passion.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии НГМУ Татьяна Решетникова.
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Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
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Армия и оружие

В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»

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Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
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Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло

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Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

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SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет

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Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
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