В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford ExplorerКомсомольская правда 13:01

Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer. Речь идет о внедорожниках, реализованных с августа 2012 года по апрель 2018-го. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer

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