В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford ExplorerРБК 11:21

Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Общество Верхняя Пышма присоединилась к всероссийскому квесту «Прошагай по городу» Жители Верхней Пышмы сегодня стали участниками квеста – они присоединились к федеральному проекту «Прошагай по городу».

Хоккей Сборная РФ встретится с США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею После состоялся матч межу США и Канадой. Победу в нем одержали канадские хоккеисты со счетом 3:0.

Происшествия Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.

Политика В Абхазии оппозиции передано предложение президента по выборам Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария передал главам штаба Общенационального движения по защите государственности Теймуразу Хишбе, депутату парламента Дмитрию Дбару и экс-главы МИД Сергею Шамбе предложение президента Рауля Хаджимбы, касающееся проведения выборов в республике.

Экономика Суд лишил Qualcomm главной статьи дохода. Акции компании рухнули В чем виновен Qualcomm Согласно решению суда, производитель микрочипов злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Энергетика Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10% Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.

Происшествия Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.

Здоровье Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят Период освидетельствования инвалидности для паллиативных пациентов будет сокращен в десять раз - с 30 до трех дней.

Кино Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.

Общество Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона» Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».

Политика Президент Австрии привел к присяге переходное правительство Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду привел к присяге переходное правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, которое будет руководить страной до досрочных парламентских выборов.

Общество Беглов пообещал сделать Петербург удобнее Власти Санкт-Петербурга будут расширять программы доступной комфортной среды для инвалидов, заявил врио главы города Александр Беглов на расширенном заседании Координационного совета по делам инвалидов.

Общество В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.

Политика Токио указал всему миру на ошибку в написании имени премьера Японии В Японии уверены, что мир научится произносить имя премьер-министра правильно, хотя у многих это займет большое количество времени.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.

Экономика Финансовые нарушения выявлены в Большом театре Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.

Происшествия Строительный рынок горит в Дмитрове "В городе Дмитрове Московской области на территории строительного рынка горят павильоны", - сказал собеседник агентства.

Спорт Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020 Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.

Недвижимость Честный дом: Страхование жилья: новая потребность или ненужная роскошь? Как отмечает руководитель управления по страхованию имущества СК "Сбербанк страхование" Валерия Юрова, благодаря новому закону, если при чрезвычайной ситуации жилье получит повреждение, граждане, которые ответственно подходят к защите своего имущества и застраховали жилье, смогут претендовать на компенсацию от страховой компании и на финансовую помощь государства.

Кино Вышли трейлеры новых эпизодов «Чёрного зеркала» Netflix опубликовал трейлеры к каждому из трёх новых серий пятого сезона «Чёрного зеркала».

Футбол 37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси» Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.

Общество Россияне назвали своих идеальных соседей Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).

Экономика В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.