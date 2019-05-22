Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford ExplorerРБК 11:21
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Экономика
ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты
Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 08:22
Финансы
Поводов для продолжения роста российского рынка акций нет
Да, весь день неплохо росли американские фьючерсы, а потом и акции, и это во многом стало драйвером подъема российского рынка.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Тунис освободил эксперта ООН, подозреваемого в шпионаже
Власти Туниса освободили эксперта ООН Монсефа Картаса, арестованного ранее по подозрению в шпионаже, 22 мая передает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:32
Здоровье
В России на людях протестируют первый отечественный препарат от рака
Клинические исследования при участии пациентов с раком желудка будут проводится в Москве, Омске, Ростове и Петербурге.
Обновлено в 13:07
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер Nioh 2
Обновлено в 12:49
Наука
В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей
Обновлено в 06:00
Политика
Канада согласилась забрать свой мусор с Филиппин
Канада согласилась забрать к себе 69 контейнеров с мусором, ввезенным на территорию Филиппин пять лет назад.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Тверской области 11 детей госпитализированы с отравлением
Одиннадцать учащихся одной из школ города Торопец Тверской области госпитализированы с симптомами отравления, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Энергетика
Цены на Brent выросли из-за загрязнения нефти в «Дружбе»
Проблемы с доставкой российской нефти в Европу из-за остановки прокачки по трубопроводу «Дружба» спровоцировали опасения дефицита.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Поклонники приписали 37-летней Вере Брежневой третью беременность
Поклонники по-разному оценили наряд Брежневой, хотя многие отметили, что певица выглядит замечательно.
Обновлено в 13:49
Политика
Призыв к миру: ОДКБ предложила НАТО сотрудничать
На итоговом заседании Совета глав МИД стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке министры обратились к коллегам из Североатлантического альянса с призывом начать диалог между двумя объединениями, чтобы не допустить военного противостояния двух крупнейших военных блоков Евразии.
Обновлено в 11:00
Технологии
Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС
Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Экономика
Сбербанк отсудил у девелопера полмиллиарда рублей
Сбербанк требует 3 млрд рублей с «Дженсера» Банк обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 08:34
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок
Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Врачи рассказали о самых страшных ошибках своих коллег
Обновлено в 05:05
Наука
Вода на Луне формируется под действием солнечного ветра и микрометеоритов
В новом исследовании команда ученых под руководством Чена Чжу (Cheng Zhu) провела в лаборатории эксперименты, в ходе которых образцы камней, имитирующих лунный реголит, были подвергнуты бомбардировке ионами тяжелого водорода, имитирующими солнечный ветер, с одновременным разогревом камней при помощи лазера – для имитации эффекта столкновений микрометеоритов с поверхностью Луны.
Обновлено 20 мая в 22:28
Общество
Нижегородская ГИБДД разрешила права с дуршлагом на голове
Дорожная полиция Нижнего Новгорода не нашла контраргументов против желания местного жителя сфотографироваться на водительское удостоверение в головном уборе.
Обновлено в 13:03
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Общество
Арашуков считает поспешным прекращение его полномочий сенатора
Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, обвиняемый в участии в преступном сообществе, заявил, что ожидал решения Совфеда о досрочном прекращении его полномочий сенатора, и считает его поспешным.
Обновлено в 13:25
Транспорт
«Аэрофлот» начнет летать в Сеул два раза в день
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Невеста Роналду показала располневшую фигуру на дорожке Канн
Поклонники были разочарованы даже не тем, как выглядит Родригес (в конце концов, пара лишних сантиметров делают ее фигуру лишь аппетитнее), а тем, что в своем Instagram невеста Роналду показывает совсем другое тело.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Общество
Из нескольких один: объединение земельных участков
Участок земли возможно не только разбить на несколько частей, образуя отдельные площади, но и объединить несколько земель, которые станут одним участком.
Обновлено в 12:02
Общество
Что делать с балконами, на которых установили самодельные козырьки
Разбирательства между жильцами верхних этажей, которые обустроили самодельные козырьки на балконах, и управляющих компаний приобретают массовый характер.
Обновлено в 08:03
Общество
Кресла для ледовой арены «Байкал» будут от местных производителей
Строительство ледовой арены «Байкал» в иркутском Академгородке идет по графику и ударными темпами.
Обновлено в 07:17
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35