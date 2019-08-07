Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма УкраинеСтрана Советов on-line 01:00
Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крымского полуострова прокомментировали российские политики и эксперты. Украинский лидер выразил уверенность в том, что Крым вернется в состав Украины во время встречи с соотечественниками в Анкаре.
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Не думаю, что подобные заявления следует рассматривать всерьёз. Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдёт. Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала.
— Владимир Джабаров, российский политикАргументы недели 02:53
с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.RT на русскомвчера в 13:19
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Зеленский не дождется: в РФ ответили на заявление о «возвращении» Крыма
Российская газетавчера в 16:34
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