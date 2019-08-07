Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.

с чего всё началось

Не думаю, что подобные заявления следует рассматривать всерьёз. Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдёт. Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крымского полуострова прокомментировали российские политики и эксперты. Украинский лидер выразил уверенность в том, что Крым вернется в состав Украины во время встречи с соотечественниками в Анкаре.

В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине

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