Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

с чего всё началось

Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме. Ранее глава государства заявил, что полуостров "вернется в состав Украины". Сенатор Владимир Джабаров призвал не воспринимать подобные заявления всерьез.

В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма

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