Политика

В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» КрымаРИА Новости 15:00

Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме. Ранее глава государства заявил, что полуостров "вернется в состав Украины". Сенатор Владимир Джабаров призвал не воспринимать подобные заявления всерьез.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Слова Зеленского о возвращении Крыма высмеяли в России

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Слова Зеленского о возвращении Крыма сравнили с заклинанием

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В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова Украине

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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «возвращении» полуострова

Московский Комсомолец19:40

В Крыму заявили, что у Украины скорее будет президент-телепузик, чем полуостров

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Зеленский не дождется: в РФ ответили на заявление о «возвращении» Крыма

Российская газета16:34

В Совфеде оценили слова Зеленского о «возвращении» Крыма

RT на русском13:19
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
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«Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре

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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

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Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

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Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью четверга принёс в регион до 60% месячной нормы осадков.
Обновлено в 20:24
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Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
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В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских

Объединение Германии "не произошло бы без русских", которые также смогли предотвратить убийства, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.
Обновлено в 21:02
Финансы

Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару

Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск

Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено в 14:15
Наука

Употребление кофе не сказалось на крепости сна

Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено в 16:58
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Обновлено в 15:00
Экономика

Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России

В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:09
Политика

ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации

Обновлено в 08:34
Общество

Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии

Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 08:41
Игры

Death Stranding исчезла из списка эксклюзивов PS4 на официальном сайте

На официальном сайте PlayStation присутствует страница со списком эксклюзивов PS4.
Обновлено в 11:10
Общество

У половины россиян нашлись непогашенные кредиты

Более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты, и это на 6% меньше, чем два года назад (57%), свидетельствую результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:30
Спорт

Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм

После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Здоровье

Подростку отказали в пересадке сердца из-за украденных документов

Обновлено в 11:49
Политика

Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины

Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:05
Кино

Моника Левински стала продюсером сериала об импичменте Билла Клинтона

Обновлено в 08:20
Политика

Amnesty International призвала туристов к осторожности в США

В своем обращении правозащитники призывают проявлять максимум осторожности из-за частх случаев применения огнестрельного оружия, которое происходит в последнее время в Штатах.
Обновлено в 21:38
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Экономика

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Происшествия

Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы

По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено в 16:36
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Экономика

Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств

Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Происшествия

На всей территории Ачинского района снят режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
Обновлено в 14:50
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Обновлено в 08:00
Интернет

Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку

Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
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Происшествия

В США иммиграционные службы задержали более 680 человек

Иммиграционные службы США задержали 680 человек в ходе крупнейшего за десятилетие рейда в штате Миссисипи.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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