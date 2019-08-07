Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» КрымаРИА Новости 15:00
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме. Ранее глава государства заявил, что полуостров "вернется в состав Украины". Сенатор Владимир Джабаров призвал не воспринимать подобные заявления всерьез.
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с чего всё началось
Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.RT на русском13:19
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Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России
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Общество
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Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
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Игры
Death Stranding исчезла из списка эксклюзивов PS4 на официальном сайте
На официальном сайте PlayStation присутствует страница со списком эксклюзивов PS4.
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Общество
У половины россиян нашлись непогашенные кредиты
Более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты, и это на 6% меньше, чем два года назад (57%), свидетельствую результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:30
Спорт
Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм
После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины
Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:05
Политика
Amnesty International призвала туристов к осторожности в США
В своем обращении правозащитники призывают проявлять максимум осторожности из-за частх случаев применения огнестрельного оружия, которое происходит в последнее время в Штатах.
Обновлено в 21:38
Экономика
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Обновлено в 13:08
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
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Обновлено в 16:36
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Происшествия
На всей территории Ачинского района снят режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
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Интернет
Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку
Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
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Иммиграционные службы США задержали 680 человек в ходе крупнейшего за десятилетие рейда в штате Миссисипи.
Обновлено в 16:54