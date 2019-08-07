Политика

В России ответили на слова Зеленского о возвращении КрымаКомсомольская правда вчера в 21:07

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это произойдет только при одном условии.
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Владимир Джабаров
Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдёт.
— Владимир Джабаров, российский политикРЕН ТВ вчера в 23:47
с чего всё началось

В Совфеде оценили слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
RT на русскомвчера в 13:19

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Зеленскому назвали условия, при которых Крым вернется в состав Украины

URA.Ruвчера в 22:18

В Крыму заявили, что у Украины скорее будет президент-телепузик, чем полуостров

Life.ruвчера в 16:55

Слова Зеленского о возвращении Крыма высмеяли в России

News.ruвчера в 17:00

Москва допустила возвращение Крыма Украине при одном условии

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Зеленский не дождется: в РФ ответили на заявление о «возвращении» Крыма

Российская газетавчера в 16:34

В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма

РИА Новостивчера в 15:00

В Совфеде оценили слова Зеленского о «возвращении» Крыма

RT на русскомвчера в 13:19
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в Краснодар

В Минздраве Краснодарского края сообщили, что троих пострадавших в результате ДТП под Новороссийском переводят на лечение в Краснодар.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Началось заседание совбеза Киргизии по ситуации вокруг Атамбаева

Совет безопасности Киргизии собрался в четверг для обсуждения ситуации вокруг попытки задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили в пресс-службе президента страны.
Обновлено в 00:28
Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса

Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР

Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено вчера в 08:21
Гаджеты

На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri

Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:19
Авто

Hyundai построит гоночный электрокар

В каком чемпионате будет принимать участие Hyundai пока держится в секрете: возможно, что это будет серия Formula E. Руководитель гоночной команды Hyundai Андреа Адамо заявил, что участие в соревнованиях электромобилей станет «новой главой» в автоспортивной программе южнокорейского бренда.
Обновлено вчера в 01:24
Общество

Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие

Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем

Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Финансы

Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар

Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Технологии

«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию

«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Путина проинформировали о событиях в Киргизии

Обновлено вчера в 12:20
Политика

Трамп посетил пострадавших при стрельбе в Техасе и Огайо

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США

Обновлено вчера в 22:10
Здоровье

В Приамурье диагностируют африканскую чуму свиней

У животных с клиническими признаками проявления африканской чумы свиней (АЧС) взяты анализы, результаты которых будут озвучены позже, тем не менее уже сейчас власти муниципалитета начали предпринимать меры по нераспространению заболевания.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

«Аякс» продлил контракт с Нересом

Нападающий «Аякса» Давид Нерес продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан в 1999 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны.
Обновлено вчера в 09:52
Интернет

Операторы мобильной связи расширяют сети 4G в Якутии

Обновлено вчера в 23:24
Общество

Эксперты выяснили сроки ухода молодежи с первого места работы

Исследование показало, что девушки чаще молодых людей объясняют уход с первого места работы некомфортным режимом или расположением места занятости, а молодые люди жалуются на начальство и неприемлемые условия труда.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии

Ранее турецкое Министерство обороны сообщили, что Турция и Штаты договорились о создании координационного центра по совместным операциям и зоны безопасности на севере арабской республики.
Обновлено вчера в 19:31
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

Избитой ингушской девочке ампутировали руку

Обновлено вчера в 13:30
Наука

В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана

Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Политика

Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено вчера в 04:38
Армия и оружие

В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя

Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией

"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Политика

Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил

Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
Обновлено вчера в 04:19
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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