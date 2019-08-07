Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении КрымаКомсомольская правда вчера в 21:07
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это произойдет только при одном условии.
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Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдёт.
— Владимир Джабаров, российский политикРЕН ТВ вчера в 23:47
с чего всё началось
Ранее Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.RT на русскомвчера в 13:19
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Зеленский не дождется: в РФ ответили на заявление о «возвращении» Крыма
Российская газетавчера в 16:34
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