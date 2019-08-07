Политика

В России ответили на слова Зеленского о возвращении КрымаКомсомольская правда вчера в 21:07

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это произойдет только при одном условии.
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Владимир Джабаров
Не думаю, что подобные заявления следует рассматривать всерьёз. Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдёт. Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала.
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с чего всё началось

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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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