Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия.

с чего всё началось

Клинцевич заявил, что Вашингтон отстает в гиперзвуковых технологиях, о которых говорит Болтон, на 15-20 лет от России и догнать вряд ли получится. По словам сенатора, смешно говорить, что Россия украла у США то, чем американцы не обладают.

В России ответили на обвинения США в «краже гиперзвука»

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