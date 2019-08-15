Армия и оружие
В России ответили на обвинения США в «краже гиперзвука»NewInform вчера в 11:29
Клинцевич заявил, что Вашингтон отстает в гиперзвуковых технологиях, о которых говорит Болтон, на 15-20 лет от России и догнать вряд ли получится. По словам сенатора, смешно говорить, что Россия украла у США то, чем американцы не обладают.
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Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия.РИА Новостивчера в 02:48
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Общество
Непал ужесточит правила для желающих подняться на Эверест
Правительственная комиссия предлагает допускать к подъему на Эверест и другие горы выше 8000 м только альпинистов, которые ранее хотя бы однажды поднимались на высоту не ниже 6500 м. Кроме того, чтобы получить разрешение на восхождение, альпинисты должны будут предоставлять справки о хорошем здоровье и физической подготовленности.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74
Число пострадавших при аварийной посадке самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье возросло до 74, сообщили в медицинских службах в четверг, 15 августа.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено 13 августа в 09:46
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Футболисты московского "Спартака" сыграют с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено вчера в 20:01
Космос
Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR
Обновлено 14 августа в 13:30
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана
Обновлено вчера в 21:45
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд
Россия четвертый месяц подряд сокращает вложения в госбумаги США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
«Известия»: в России предложили создать «паспорт аэропорта»
Индивидуальный "паспорт" для каждого аэропорта должен быть создан в России для предотвращения столкновений с птицами.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Трамп призвал строить в США психиатрические больницы
Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи
Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Тайфун «Кроса» отрезал шесть сёл в Приморье
Ливни, пришедшие в Приморский край с новым тайфуном «Кроса», сделали невозможным транспортное сообщение с шестью населёнными пунктами.
Обновлено вчера в 21:15
Теннис
Рублев переиграл Федерера в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Подруга Кокорина упала с балкона в Чехии после употребления наркотиков
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США
Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Богатейшие люди мира за день потеряли 18 млрд долларов
Девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли в среду около 18 млрд долларов, сообщает Forbes, основываясь на рейтинге, который обновляертся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено вчера в 21:14