Армия и оружие
В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологийРИА Новости 12:30
Парламентарий отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.
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Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия.РИА Новости02:48
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Политика
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По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
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Происшествия
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Обновлено в 09:07
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Авто
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Компания «Рольф» усиливает позиции на столичном рынке: локация «Рольф Центр» во 2-м Магистральном тупике пополнилась брендом Kia.
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Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
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Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено в 18:01
Интернет
В Instagram появится функция сообщения о фейковом контенте
У "Инстаграма" появится функция, позволяющая пользователям сообщать о наличии фейкового контента в соцсети, сообщает Poynter.
Обновлено в 21:44
Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
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Обновлено в 05:57
Экономика
Компания из Сербии реконструирует ВПП аэропорта «Певек» на Чукотке
Сербская компания «Планум (Кипр) Лимитед» стала победителем аукциона по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Певек» на Чукотке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:17
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Политика
Трамп пообещал «фантастичную» сделку с Великобританией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения торговой сделки.
Обновлено в 17:56
Политика
Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе
Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной территорией).
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Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Общество
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений
Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
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Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
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В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
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В Приморье разрушилась опора моста, соединяющего Владивосток и Находку
Из-за разрушения опоры моста через реку Артемовку, в Приморье перекрыта прямая дорога из Владивостока в Находку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Шоу-бизнес
Алле Пугачевой грозит 15 суток ареста
Угроза нависла над Аллой Пугачевой. Страшно представить, но королева российской эстрады может получить 15 суток в изоляторе.
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