с чего всё началось

"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.

В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

Общество Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России — флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.

Футбол «Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс» Футбольный клуб "Лестер" отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу "Рейнджерс", сообщается на сайте английской команды.

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Происшествия В ДТП в Туве погибли четыре человека Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.

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Технологии Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".

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Происшествия Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Экономика ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.

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