с чего всё началось

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа. Однако турецкая сторона направила туда буровое судно "Фатих".

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Армия и оружие Пакистан открыл своё воздушное пространство для гражданской авиации Пакистан открыл своё воздушное пространство для всех типов гражданских авиаперевозок, об этом сообщает ANI со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

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Происшествия Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

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Политика Трамп выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона Президент США Дональд Трамп официально выдвинул Марка Эспера на пост министра обороны и направил в Сенат соответствующее уведомление, передаёт РИА Новости.

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