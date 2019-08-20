Со всеми вытекающими из этого последствиями для стран, на территории которых будет размешаться американское оружие, и для самих США.

Запуск американской крылатой ракеты доказывает, что США нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и заранее искали повод для выхода из него, отметили российские политики и эксперты.

В России отреагировали на пуски США запрещенной ДРСМД ракеты

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