Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

с чего всё началось

Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель. В то время как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО.

Ранее политик возложила ответственность за прекращение действия договора на Москву: по ее мнению, Россия якобы нарушила ДРСМД, тем самым дав остальным участникам соглашения повод к выходу из договора. "Приходится подстраиваться" В Госдуме позицию Меркель объяснили договоренностью с Вашингтоном.

В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД

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