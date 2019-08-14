Политика

В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМДРИА Новости 14:20

Ранее политик возложила ответственность за прекращение действия договора на Москву: по ее мнению, Россия якобы нарушила ДРСМД, тем самым дав остальным участникам соглашения повод к выходу из договора. "Приходится подстраиваться" В Госдуме позицию Меркель объяснили договоренностью с Вашингтоном.
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Адальби Шхагошев
Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель. В то время как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО.
— Адальби Шхагошев, российский политикРИА Новости 14:20
с чего всё началось

В Совфеде сравнили Меркель с сержантом после слов о России и ДРСМД

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском10:14

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Меркель обвинила Россию в разрыве ракетного договора с США

URA.Ru11:24

Меркель обвинила Россию в развале ракетного договора с США

Lenta.ru10:21

Депутат Госдумы отреагировал на обвинение Меркель в распаде ДРСМД

Газета.Ru14:56

В Госдуме объяснили слова Меркель о развалившей ДРСМД России

Московский Комсомолец13:36

В Совфеде ответили на слова Меркель о вине России в развале ДРСМД

РБК13:10

В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД

РИА Новости14:20

В Госдуме оценили слова Меркель о причастности России к распаду ДРСМД

RT на русском11:52
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Футбол

Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренера

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо», сообщает пресс-служба киевлян.
Обновлено в 07:05
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Игры

Студия 4A Games начала разработку новой части Metro

Обновлено в 07:05
Политика

Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика

«Газпром» затевает два гигантских проекта на Балтике

"Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".
Обновлено в 04:20
Происшествия

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

Обновлено в 15:09
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Обновлено вчера в 02:18
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Политика

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.
Обновлено в 15:30
Общество

В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Общество

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Культура

«Квартал 95» впервые спародировал Владимира Зеленского

Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги

Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
Обновлено в 10:32
Футбол

Счет 2:3: «Порту» не удалось догнать «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос

Приблизительно 37% молодежи в России возрастом от 18 до 24 лет считают себя неверующими.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Теннис

Шарапова проиграла Барти во втором круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от австралийки Эшли Барти в матче второго круга проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 15:14
Политика

В урочище Сандармох начались новые раскопки

Новая экспедиция началась 12 августа и продлится до 21-го числа.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию

В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено в 15:20
Энергетика

Цены на нефть вновь снижаются после небольшого роста накануне

Цены на нефть сегодня снижаются после небольшого роста накануне.
Обновлено вчера в 02:28
Кино

Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»

Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Футбол

Зидан может покинуть «Реал» из-за провала в трансфере Погба

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти из клуба после сорвавшейся сделки по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 14:52
Футбол

Ливерпуль — Челси 0:1 (Перерыв)

14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Культура

В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией

В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией.
Обновлено в 08:56
Единоборства

Тухугов узнал соперника по турниру UFC в Абу-Даби

Турнир UFC в Абу-Даби пройдет 7 сентября, а главным событием вечера станет поединок между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка

Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».
Обновлено в 14:34
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