Политика
В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМДРИА Новости 14:20
Ранее политик возложила ответственность за прекращение действия договора на Москву: по ее мнению, Россия якобы нарушила ДРСМД, тем самым дав остальным участникам соглашения повод к выходу из договора. "Приходится подстраиваться" В Госдуме позицию Меркель объяснили договоренностью с Вашингтоном.
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Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель. В то время как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО.
— Адальби Шхагошев, российский политикРИА Новости 14:20
с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).RT на русском10:14
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Футбол
Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренера
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо», сообщает пресс-служба киевлян.
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Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
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Политика
Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме
Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
«Газпром» затевает два гигантских проекта на Балтике
"Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".
Обновлено в 04:20
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено вчера в 02:18
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Политика
Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.
Обновлено в 15:30
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Культура
«Квартал 95» впервые спародировал Владимира Зеленского
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги
Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
Обновлено в 10:32
Футбол
Счет 2:3: «Порту» не удалось догнать «Краснодар»
Футбольный клуб «Краснодар» обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос
Приблизительно 37% молодежи в России возрастом от 18 до 24 лет считают себя неверующими.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Теннис
Шарапова проиграла Барти во втором круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от австралийки Эшли Барти в матче второго круга проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 15:14
Политика
В урочище Сандармох начались новые раскопки
Новая экспедиция началась 12 августа и продлится до 21-го числа.
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В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию
В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Энергетика
Цены на нефть вновь снижаются после небольшого роста накануне
Цены на нефть сегодня снижаются после небольшого роста накануне.
Обновлено вчера в 02:28
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за провала в трансфере Погба
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти из клуба после сорвавшейся сделки по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 14:52
Футбол
Ливерпуль — Челси 0:1 (Перерыв)
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Культура
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией.
Обновлено в 08:56
Единоборства
Тухугов узнал соперника по турниру UFC в Абу-Даби
Турнир UFC в Абу-Даби пройдет 7 сентября, а главным событием вечера станет поединок между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка
Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».
Обновлено в 14:34