Политика
10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФГазета.Ru 21:01
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, устаревшие советские ГОСТы мешают развитию экономики России.
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с чего всё началось
Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.РИА Новости20:06
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