10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФГазета.Ru 21:01

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

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Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, устаревшие советские ГОСТы мешают развитию экономики России.

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

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