Политика

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФГазета.Ru 21:01

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, устаревшие советские ГОСТы мешают развитию экономики России.
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В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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