Общество

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРоссийская газета 01:07

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новостивчера в 20:06

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В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

Газета.Ru02:58

Около 10 тысяч советских ГОСТов, мешающих развитию экономики, скоро отменят

Эхо Москвы01:33

В России обновят около десяти тысяч советских ГОСТов

Коммерсантъвчера в 21:39

Тысячи советских ГОСТов отменят в России

Телеканал 360°вчера в 21:15

В России отменят почти 10 тыс. советских ГОСТов

Известиявчера в 20:39

В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов

RT на русскомвчера в 20:09

В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов

РИА Новостивчера в 20:06
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Политика

Текслер назначил Ковальчука вице-губернатором Челябинской области

Чиновник приступит к обязанностям уже завтра Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора Челябинской области.
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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

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Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Обновлено в 03:26
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В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

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В России захотели вносить заболевших мигрантов в специальную базу

Отмечается, что база должна обеспечивать возможность идентификации иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения.
Обновлено в 04:37
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
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Стивенс обыграла Мугурусу и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Фото шикарного кипрского особняка Пугачевой и Галкина слили в Сеть

Как рассказало оформлявшее документы агентство, Пугачева и Галкин вложили € 2, 3 млн, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на € 350 тыс. Сдать дом планируют в июле 2019 года, процесс чаще контролирует Галкин.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Участник драки с бойцом спецназа сообщил детали произошедшего

Обновлено в 04:53
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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
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В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 01:20
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Песков оценил влияние американских санкций на отношения РФ и Китая

На вопрос корреспондента о влиянии американских санкций на отношения России и Китая представитель Кремля ответил, что американские санкции, конечно, влияют на экономические отношения РФ и Китая, но суверенитета стран достаточно, чтобы продолжать действовать по-своему.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Экономика

«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК.
Обновлено в 03:02
Футбол

Моуринью оценил верность назначения пенальти в финале Лиги чемпионов

На первой минуте матча главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота Тоттенхэма, который исполнил форвард Ливерпуля Мохамед Салах.
Обновлено в 03:37
Технологии

Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
Обновлено в 03:22
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Политика

Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17

Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Мотоциклист насмерть разбился при таране «Мерседеса» на Искровском

Обновлено в 01:42
Экономика

Ленобласть завершит строительство долгостроев с помощью федструктур

Администрация области 16 мая направила в "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" официальное письмо, с подтверждением о готовности выделить в бюджете региона два миллиарда рублей на софинансирование достройки проблемных объектов совместно со структурами компании "Дома.рф", пояснил представитель пресс-службы.
Обновлено в 05:09
Экономика

ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Происшествия

«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»

Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Выборге мужчина задержан за ложное сообщение о минировании

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), - говорится в распространенном ведомством сообщении.
Обновлено в 04:49
Экономика

Россияне стали есть меньше мяса

Рост производства мяса в РФ по итогам текущего года может оказаться самым низким за десятилетие.
Обновлено в 04:19
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Политика

Охранник организатора энергоблокады Крыма получил четыре года колонии

Следователям установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды возглавляемого одним из организаторов энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.
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Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
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