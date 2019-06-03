Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРоссийская газета 01:07
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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с чего всё началось
Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.РИА Новостивчера в 20:06
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Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган были замечены на Кипре
За разводом Ксении Собчак и Максима Виторгана россияне следят уже несколько месяцев.
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт
Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку
Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошли взрывы
В цехе по производству тротила в НИИ «Кристалл» произошел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено 01 июня в 05:20
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Общество
В Ростовской области до среды объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено по Ростовской области и в Таганрогском заливе из-за сильных дождей и ветра.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Уфа» сохранила прописку в премьер-лиге, выстояв в Томске
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
Болельщица выбежала на поле в финале Лиги чемпионов
В финале Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» на поле выбежала болельщица.
Обновлено 01 июня в 15:44
Хоккей
Хоккеист Лямин перешел в московское «Динамо»
Российский защитник Кирилл Лямин подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо".
Обновлено в 02:29
Музыка
Зеленский пришел на концерт Монатика
Обновлено вчера в 21:49
Теннис
Тим рассказал про дурной характер Серены Уильямс
Напомним, в субботу, после вылета с турнира Уильямс отказалась подождать, пока Тим закончит общение с журналистами, и организаторам пришлось досрочно завершить конференцию.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика
Суд ООН в Гааге 3 июня рассмотрит возражения России по иску Украины
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что Международный суд ООН в Гааге 3 июня начнет рассмотрение возражений РФ о наличии у суда юрисдикции по иску «Украина против России».
Обновлено в 00:58
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Теннис
Стивенс обыграла Мугурусу и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено в 02:32
Авто
Американские тюнеры сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 03:28
Общество
Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения
Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Ранее о якобы значительном сокращении Москвой числа военных советников в Венесуэле написала газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины
Обновлено вчера в 17:50
Транспорт
На Бутовской линии метро появятся шпалы из переработанного пластика
На Бутовской линии метро появятся шпалы из переработанного пластика, сообщается на сайте мэрии.
Обновлено в 02:35
Футбол
«Зенит» снова попытается купить Акунью
Питерский клуб пытался приобрести Акунью зимой, но клубы не сошлись в условиях: "сине-бело-голубые" предлагали 16 миллионов евро и 4 миллиона в качестве бонусов, в то время как лиссабонские "львы" требовали 20 миллионов сразу.
Обновлено вчера в 15:39