Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРоссийская газета 01:07
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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с чего всё началось
Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.РИА Новостивчера в 20:06
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Происшествия
В массовой драке под Красногорском убили военнослужащего
Молодой человек убит в ходе массовой драки, которая произошла в деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено вчера в 16:12
Хоккей
Илья Ковальчук посоветовал россиянам не пить много пива в отпуске
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук опубликовал фотографию семейного отпуска и пожелал россиянам не пить много пива в отпуске.
Обновлено в 01:15
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Националисты снесли памятник Жукову в Харькове
В Харькове представители Национального корпуса снесли бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Мужчина с топором напал на человека в администрации Южно-Сахалинска
По предварительной информации, мужчина с топором напал на человека в администрации областного центра.
Обновлено в 01:04
Политика
США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено вчера в 07:41
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 01:17
Политика
США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии
США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Обновлено вчера в 03:36
Общество
Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно
Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Наука
Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
В Финляндии запретили ввоз шиповника
В Финляндии запретили импорт и продажу шиповника морщинистого (Rosa rugosa).
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Правительство поддержало законопроект о запрете кальянов и вейпов
ИА «Ореанда-Новости» Кабмин одобрил законопроект, запрещающий курение кальянов, электронных сигарет и вейпов в общественных местах.
Обновлено в 01:28
Политика
Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.
Обновлено вчера в 21:41
Авто
General Motors и SIAC выпустят роскошное кросс-купе
Компания General Motors и китайский автогигант SIAC готовят к дебюту новое роскошное кросс-купе под брендом Baojun.
Обновлено в 00:33
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).
Обновлено в 01:50
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено 01 июня в 04:00
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Вину экс-главы Раменского района в убийстве подтвердил полиграф
Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова в убийстве председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено 01 июня в 03:43