Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРоссийская газета 01:07

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новостивчера в 20:06

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10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Газета.Ruвчера в 21:01

Около 10 тысяч советских ГОСТов, мешающих развитию экономики, скоро отменят

Эхо Москвы01:33

В России обновят около десяти тысяч советских ГОСТов

Коммерсантъвчера в 21:39

Право потребителя: об отмене советских ГОСТов

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В России отменят почти 10 тыс. советских ГОСТов

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RT на русскомвчера в 20:09

В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов

РИА Новостивчера в 20:06
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Общество

В «китовую тюрьму» в Приморье стали водить детские экскурсии

Обновлено вчера в 23:35
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116

Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.
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Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции

Обновлено в 01:12
Общество

ЕГЭ по русскому языку пройдет сегодня в российских школах

27 мая прошли ЕГЭ по литературе и географии, 29 мая завершился первый обязательный экзамен - математика, 31 мая без сбоев проведены история и химия.
Обновлено в 01:52
Гаджеты

Apple удаляет представительства iTunes в социальных сетях

Стоит отметить, что поклонникам программы iTunes не о чем беспокоится – музыкальная составляющая сохранила свои преимущества в приложении Apple Music.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено 01 июня в 11:08
Происшествия

В Находке пропала семилетняя девочка

Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

В Саратове под воду после ливня ушла улица Танкистов

В Саратове в ночь на 3 июня из-за сильного ливня затопило улицу Танкистов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Глава Чечни осудил снос бюста маршалу Жукову в Харькове

Обновлено в 00:58
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Ранее о якобы значительном сокращении Москвой числа военных советников в Венесуэле написала газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:42
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счёт в финальной серии НБА

Кевин Дюрант пропустил и второй матч финала из-за травмы. «Голден Стэйт» сравнял счёт в серии: 1-1.
Обновлено вчера в 22:55
Наука

Найдены остатки древней смертельной инфекции на территории Турции

Обновлено в 01:46
Происшествия

Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области

Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 06:46
Экономика

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Южноуральцы посетят траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской катастрофы

Траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской трагедии, пройдет 4 июня – из Челябинска отправятся три вагона с людьми, потерявшими своих родственников в железнодорожной катастрофе под Ашой (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 02:27
Политика

На Украине силовики созвали совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Камчатка перешла на цифровое телевещание

Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Авто

General Motors и SIAC выпустят роскошное кросс-купе

Компания General Motors и китайский автогигант SIAC готовят к дебюту новое роскошное кросс-купе под брендом Baojun.
Обновлено в 00:33
Общество

Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции

В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Футбол

Катерина Новосельцева: Дзюба бился за место в сборной, а мой муж нет

На фоне Дзюбы мой муж за свою карьеру не бился совсем.
Обновлено в 01:44
Общество

Главного дорожника Челябинска уволили после критики врио губернатора

Обновлено в 02:33
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