Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРоссийская газета 01:07

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новостивчера в 20:06

Подробнее о событии

В России отменят почти 10 тыс. советских ГОСТов

Известиявчера в 20:39

В России обновят около десяти тысяч советских ГОСТов

Коммерсантъвчера в 21:39

Тысячи советских ГОСТов отменят в России

Телеканал 360°вчера в 21:15

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Газета.Ruвчера в 21:01

Около 10 тысяч советских ГОСТов, мешающих развитию экономики, скоро отменят

Эхо Москвы01:33

В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов

RT на русскомвчера в 20:09

В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов

РИА Новостивчера в 20:06
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Происшествия

В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

Обновлено в 01:17
Политика

В Совфеде прокомментировали слушания дела Украины против РФ в суде ООН

По информации департамента, 3–7 июня в Международном суде в ООН в Гааге пройдут устные слушания по делу «Украина против Российской Федерации».
Обновлено вчера в 07:13
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $61

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Собчак потребовала Бузову извиниться за распространение слухов

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Невском районе в утреннем ДТП погиб мотоциклист

Обновлено в 01:20
Экономика

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Общество

Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных

Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 00:32
Экономика

Повышение НДС не оправдало ожиданий

Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Обновлено в 00:19
Политика

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие

Насилие над Косово: на Балканах зреет новая война

Автор: Дмитрий Киселёв На Балканах зреет новая война.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).
Обновлено в 01:50
Политика

Сердюков может потерять свой пост после визита в Новосибирск

После визита Сердюкова в Новосибирск в СМИ появилась информация, что производство СУ-34 будет переноситься в Комсомольск-на-Амуре.
Обновлено вчера в 07:27
Здоровье

Воронежские спасатели предупредили об опасном пухе

Обновлено вчера в 11:54
Общество

В «китовую тюрьму» в Приморье стали водить детские экскурсии

Обновлено вчера в 23:35
Политика

Безымянным островам Курильской гряды могут присвоить имена героев

Обновлено в 00:40
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции

В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Политика

Трамп пригрозил Мексике уходом американских компаний из-за мигрантов

Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в Соединенные Штаты в том случае, если власти Мексики не положат конец незаконной миграции в США.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

После сноса памятника Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено вчера в 15:19
Общество

В Саратове под воду после ливня ушла улица Танкистов

В Саратове в ночь на 3 июня из-за сильного ливня затопило улицу Танкистов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Мэр Челябинска уволил начальника управления дорожного хозяйства города

Обновлено в 01:44
Наука

Найдены остатки древней смертельной инфекции на территории Турции

Обновлено в 01:46
Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено вчера в 17:02
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