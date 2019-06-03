Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРоссийская газета 01:07

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новостивчера в 20:06

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В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

Газета.Ru02:58

Около 10 тысяч советских ГОСТов, мешающих развитию экономики, скоро отменят

Эхо Москвы01:33

В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов

РИА Новостивчера в 20:06

Тысячи советских ГОСТов отменят в России

Телеканал 360°вчера в 21:15

В России отменят почти 10 тыс. советских ГОСТов

Известиявчера в 20:39

В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов

RT на русскомвчера в 20:09

В России обновят около десяти тысяч советских ГОСТов

Коммерсантъвчера в 21:39
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Происшествия

Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61

Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель.
Обновлено в 02:04
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Общество

Отловщики косаток и белух объяснили экскурсии в «китовую тюрьму»

Обновлено в 03:29
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

Обновлено вчера в 20:55
Общество

Руководство орловской колонии уволят после банкета заключённых

Обновлено в 04:20
Политика

Умер последний участник восстания в «Собиборе»

Interfax-Russia.ru - Последний из участников восстания в концлагере "Собиборе" Семен Розенфельд скончался в Израиле в понедельник на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Обновлено в 04:06
Единоборства

Нурмагомедов начал подготовку к бою с Порье

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Дзержинске число пострадавших при взрывах выросло

Обновлено в 02:52
Гаджеты

Xiaomi ответила Oppo собственным смартфоном с подэкранной камерой

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Появилось фото роскошного особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Алла Пугачева и Максим Галкин завершают строительство своего нового особняка на Кипре.
Обновлено в 03:49
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.
Обновлено в 03:49
Общество

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Энергетика

Бахрейн открыл свои месторождения нефти и газа иностранному капиталу

В документе говорится, что компаниям с иностранным капиталом позволено на 100% владеть производством по добыче нефти и природного газа на территории страны.
Обновлено в 01:36
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Начать прямые переговоры с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе призвал мэр Харькова Геннадий Кернес на первом съезде созданной им партии "Доверяй делам".
Обновлено в 02:33
Наука

В Турции обнаружены следы древней кишечной инфекции

Обновлено в 03:59
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол

«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 12:31
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов улетел на отдых с дочкой Ангелиной

Ещё полгода назад бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко рьяно судилась с футболистом.
Обновлено в 04:16
Общество

Полторы тысячи тонн клубники планируют собрать в Подмосковье

Обновлено в 03:40
Футбол

Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Обновлено в 03:26
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