В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРоссийская газета 01:07

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

с чего всё началось

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

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