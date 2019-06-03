Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРоссийская газета 01:07
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Читать в источнике
Оценить468
с чего всё началось
Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.РИА Новостивчера в 20:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия
Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова
Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61
Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель.
Обновлено в 02:04
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Умер последний участник восстания в «Собиборе»
Interfax-Russia.ru - Последний из участников восстания в концлагере "Собиборе" Семен Розенфельд скончался в Израиле в понедельник на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Обновлено в 04:06
Единоборства
Нурмагомедов начал подготовку к бою с Порье
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Дзержинске число пострадавших при взрывах выросло
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Появилось фото роскошного особняка Пугачевой и Галкина на Кипре
Алла Пугачева и Максим Галкин завершают строительство своего нового особняка на Кипре.
Обновлено в 03:49
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.
Обновлено в 03:49
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Энергетика
Бахрейн открыл свои месторождения нефти и газа иностранному капиталу
В документе говорится, что компаниям с иностранным капиталом позволено на 100% владеть производством по добыче нефти и природного газа на территории страны.
Обновлено в 01:36
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией
Начать прямые переговоры с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе призвал мэр Харькова Геннадий Кернес на первом съезде созданной им партии "Доверяй делам".
Обновлено в 02:33
Наука
В Турции обнаружены следы древней кишечной инфекции
Обновлено в 03:59
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов
Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов улетел на отдых с дочкой Ангелиной
Ещё полгода назад бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко рьяно судилась с футболистом.
Обновлено в 04:16
Общество
Полторы тысячи тонн клубники планируют собрать в Подмосковье
Обновлено в 03:40
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Обновлено в 03:26