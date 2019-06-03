Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТовРоссийская газета 01:07
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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с чего всё началось
Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.РИА Новостивчера в 20:06
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Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество
В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии
Бесплатные экскурсии для детей стали проводить в так называемой "китовой тюрьме", расположенной в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае.
Обновлено в 01:03
Кино
Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области
Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено 01 июня в 11:03
Общество
Представители каких профессий могут потерять работу
В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий. Но есть такие, обладателям которых бояться нечего.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Венеции круизный лайнер врезался в теплоход, есть пострадавшие
Морское судно врезалось в туристический катер утром в воскресенье, 2 июня. Лайнер по инерции протащил теплоход вдоль причала.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек
Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.
Обновлено в 03:02
Общество
Три центра «Мои документы» отремонтируют в Москве в 2019 году
Здания планируют отремонтировать до конца этого года.
Обновлено в 03:26
Авто
Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Учения украинских военных прошли на побережье Азовского моря
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Общество
Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге
Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой
Артистка позирует в купальнике, не стесняясь своих торчащих ребер. "Накормить бы тебя" — пишет расстроенный поклонник.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Приянка Чопра сочла Меган Маркл жертвой расизма
Индийская актриса Приянка Чопра прокомментировала критику в адрес герцогини Сассекской Меган Маркл, которая постоянно звучит в прессе.
Обновлено в 03:00
Общество
Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции
Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
В Горловке украинские силовики обстреляли контрольно-пропускной пункт
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские силовики в понедельник ночью обстреляли пункт пропуска «Майорск» в Донбассе.
Обновлено в 02:00
Технологии
Роскачество оценило обучающие приложения для детей
Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.
Обновлено в 01:55
Политика
«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте
Указывалось, что среди гостей праздника был лидер страны Ким Чен Ын, а также несколько высокопоставленных чиновников, в том числе и Ким Ен Чхол, который участвовал в подготовке и проведении переговоров с Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 19:27
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Полиция Харькова завела два дела по факту сноса памятника Жукову
Обновлено вчера в 16:21
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество
Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом безработных
Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».
Обновлено в 03:09