Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапиталLenta.ru 01:29
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Об этом заявил заместитель главы Минтруда России Алексей Скляр, передают «Известия».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия
Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено 04 мая в 23:31
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи
Обновлено вчера в 19:19
Футбол
Влашич определился с местом продолжения карьеры
Хавбек ЦСКА Никола Влашич, правами на которого владеет "Эвертон", высказался о своем будущем.
Обновлено в 05:15
Происшествия
РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в мае
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 18433 автомобиля, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 02:29
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Российский С-500 «Прометей» может уничтожать цели в ближнем космосе
Военный эксперт Константин Сивков рассказал о возможностях нового российского комплекса С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:32
Происшествия
Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомапнии «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево (на высоте 2 км в лайнер ударила молния) и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 05:08
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Экипаж рассказал о произошедшем на борту самолета в Шереметьево
Пилот и бортпроводница рассказали, что происходило в самолете Sukhoi Superjet-100 при авиакатастрофе в Шереметьево.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Об ужасной катастрофе со звездой сериалов рассказала ее мама
Наследница актерской династии Александра Афанасьева-Шевчук рассказывала, что разбилась в страшном ДТП на трассе в Подмосковье шесть лет назад.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево
Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Премьер Эстонии оценил учения НАТО у границ РФ
Обновлено в 05:00
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Общество
Контрольно-счетная палата проверяет ЦПКиО им. Кирова
Обновлено в 04:15
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы
В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Недвижимость
Заполняемость складов self-storage в Москве достигла 90%
Заполняемость складов индивидуального хранения (self-storage) в Москве достигла 90,2%. Это максимальный показатель с 2014 года, когда этот формат складской недвижимости стал активно развиваться в России.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Пострадавшая в катастрофе в Шереметьево пришла в сознание
Одна из пассажирок сгоревшего в "Шереметьево" лайнера, госпитализированная в крайне тяжелом состоянии, пришла в сознание.
Обновлено в 04:30
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45