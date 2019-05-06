Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапиталLenta.ru 01:29

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Об этом заявил заместитель главы Минтруда России Алексей Скляр, передают «Известия».
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Бумажные сертификаты на маткапитал заменят цифровыми - газета

Интерфакс04:04

Минтруд хочет избавиться от бумажных сертификатов на маткапитал

URA.Ruвчера в 20:52

Бумажные сертификаты на маткапитал могут упразднить

Известиявчера в 19:40

СМИ: Минтруд хочет отменить бумажные сертификаты на маткапитал

Life.ruвчера в 20:11

«Известия»: Минтруд планирует отменить бумажный сертификат на материнский капитал

ТАССвчера в 19:43

СМИ узнали о планах Минтруда отменить бумажные сертификаты на маткапитал

РИА Новостивчера в 20:51

Сертификаты на материнский капитал в РФ переведут в электронный формат

РЕН ТВвчера в 17:32
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия

Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево

В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено 04 мая в 23:31
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Обновлено вчера в 19:19
Футбол

Влашич определился с местом продолжения карьеры

Хавбек ЦСКА Никола Влашич, правами на которого владеет "Эвертон", высказался о своем будущем.
Обновлено в 05:15
Происшествия

РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в мае

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 18433 автомобиля, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 02:29
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Российский С-500 «Прометей» может уничтожать цели в ближнем космосе

Военный эксперт Константин Сивков рассказал о возможностях нового российского комплекса С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:32
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Происшествия

Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомапнии «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево (на высоте 2 км в лайнер ударила молния) и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 05:08
Культура

Победителем конкурса небоскребов стал проект по утилизации мусора

Обновлено в 03:24
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Экипаж рассказал о произошедшем на борту самолета в Шереметьево

Пилот и бортпроводница рассказали, что происходило в самолете Sukhoi Superjet-100 при авиакатастрофе в Шереметьево.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Об ужасной катастрофе со звездой сериалов рассказала ее мама

Наследница актерской династии Александра Афанасьева-Шевчук рассказывала, что разбилась в страшном ДТП на трассе в Подмосковье шесть лет назад.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево

Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Премьер Эстонии оценил учения НАТО у границ РФ

Обновлено в 05:00
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Из сгоревшего в Шереметьеве самолёта извлекли тела 41 погибшего

Обновлено в 05:32
Общество

Контрольно-счетная палата проверяет ЦПКиО им. Кирова

Обновлено в 04:15
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы

В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Недвижимость

Заполняемость складов self-storage в Москве достигла 90%

Заполняемость складов индивидуального хранения (self-storage) в Москве достигла 90,2%. Это максимальный показатель с 2014 года, когда этот формат складской недвижимости стал активно развиваться в России.
Обновлено в 04:14
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Пострадавшая в катастрофе в Шереметьево пришла в сознание

Одна из пассажирок сгоревшего в "Шереметьево" лайнера, госпитализированная в крайне тяжелом состоянии, пришла в сознание.
Обновлено в 04:30
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
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