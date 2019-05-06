Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапиталLenta.ru 01:29
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Об этом заявил заместитель главы Минтруда России Алексей Скляр, передают «Известия».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Происшествия
Самолет загорелся в «Шереметьево» во время посадки
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
AS: Зидан хочет продать Модрича
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево
Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Происшествия
СК назвал основные версии ЧП в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей
На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В 75-летнего петербуржца выстрелили из травмата
Пожилой петербуржец был доставлен в больницу с пулевыми ранениями брюшной полости. Обидчиком оказался 36-летний мужчина.
Обновлено в 03:39
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское шоу
Обновлено в 02:19
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 03:45
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская вывела на сцену свою дочь Татьяну Плаксину
Известная певица Любовь Успенская вывела на сцену свою дочь Татьяну Плаксину.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцам нужно перестать есть после 50 лет
Волгоградцам, достигшим 50 лет, стоит также отказаться от полуфабрикатов и выпечки.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Иностранным турбинам снижают обороты
Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.
Обновлено вчера в 18:07
Кино
Телепремьера: на «России 1» стартует сериал «Никогда не говори „никогда“» по песням Татьяны Булановой
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел и загорелся Superjet «Аэрофлота». Погиб 41 человек. Главное
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве
Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Лиза Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном
Елизавета Боярская впервые опубликовала в Instagram свое фото с младшим сыном Гришей, которому в воскресенье, 5 мая, исполнилось пять месяцев.
Обновлено вчера в 13:34
Гаджеты
FT: ЕС проведёт расследование против Apple из-за жалобы Spotify
Регуляторы Евросоюза по вопросам конкуренции решили начать антимонопольное расследование в отношении компании Apple после поступившей жалобы от музыкального сервиса Spotify.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38