Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапиталLenta.ru 01:29

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Об этом заявил заместитель главы Минтруда России Алексей Скляр, передают «Известия».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бумажные сертификаты на маткапитал заменят цифровыми - газета

Интерфакс04:04

Минтруд хочет избавиться от бумажных сертификатов на маткапитал

URA.Ruвчера в 20:52

Сертификаты на материнский капитал в РФ переведут в электронный формат

РЕН ТВвчера в 17:32

СМИ: Минтруд хочет отменить бумажные сертификаты на маткапитал

Life.ruвчера в 20:11

«Известия»: Минтруд планирует отменить бумажный сертификат на материнский капитал

ТАССвчера в 19:43

Бумажные сертификаты на маткапитал могут упразднить

Известиявчера в 19:40

СМИ узнали о планах Минтруда отменить бумажные сертификаты на маткапитал

РИА Новостивчера в 20:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Происшествия

«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

Обновлено в 02:59
Футбол

Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что полузащитник «Челси» Жоржиньо является лучшим футболистом на своей позиции в Европе в настоящий момент.
Обновлено в 06:14
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

«ДОМ-2» вернет на проект бывших участников в честь 15-летия

Обновлено в 07:00
Авто

УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено вчера в 04:30
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4

"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Политика

Мадуро может посетить Россию для участия в ПМЭФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может посетить Северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.
Обновлено в 06:56
Политика

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 03:25
Политика

Султан Брунея объявил мораторий на казнь за гомосексуализм

Новое законодательство Брунея исключит смертную казнь за однополый секс, супружеские измены и изнасилования.
Обновлено в 06:57
Здоровье

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 65,34 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное