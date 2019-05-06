В России отменят бумажные сертификаты на маткапиталLenta.ru 01:29

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Об этом заявил заместитель главы Минтруда России Алексей Скляр, передают «Известия».

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

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