Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапиталLenta.ru 01:29
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Об этом заявил заместитель главы Минтруда России Алексей Скляр, передают «Известия».
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Футбол
Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что полузащитник «Челси» Жоржиньо является лучшим футболистом на своей позиции в Европе в настоящий момент.
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
Обновлено вчера в 14:42
Авто
УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4
"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Политика
Мадуро может посетить Россию для участия в ПМЭФ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро может посетить Северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.
Обновлено в 06:56
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 03:25
Политика
Султан Брунея объявил мораторий на казнь за гомосексуализм
Новое законодательство Брунея исключит смертную казнь за однополый секс, супружеские измены и изнасилования.
Обновлено в 06:57
Здоровье
В России вступили в силу новые правила диспансеризации
В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 65,34 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку
На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины
Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05