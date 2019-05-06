Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапиталLenta.ru 01:29
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Об этом заявил заместитель главы Минтруда России Алексей Скляр, передают «Известия».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:49, Ашберн
Происшествия
Следствие рассматривает разные версии инцидента в «Шереметьево»
Следствие рассматривает различные версии жесткой посадки самолета компании «Аэрофлот» в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево
Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Кино
Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри
Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Политика
США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра
Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.
Обновлено вчера в 19:44
Авто
Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцам нужно перестать есть после 50 лет
Волгоградцам, достигшим 50 лет, стоит также отказаться от полуфабрикатов и выпечки.
Обновлено вчера в 23:20
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. СК рассматривает все версии произошедшего.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске
Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера
Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты
Сбербанк получил патент на «умный» холодильник
Представители Сбербанка подали в Роспатент заявку на регистрацию «умного» холодильника в ноябре 2018 года, в марте этого года ее официально одобрили.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы «Суперджета» в Шереметьево
По некоторым данным, пожар в хвосте самолета начался после четырех ударов воздушного судна о полосу.
Обновлено в 02:44
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Новосибирске на пляже убили мужчину
Обновлено в 01:30
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 02:44
Происшествия
«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии
Обновлено в 01:11
Экономика
Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства
С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан.
Обновлено в 00:26
Футбол
Клопп: «Я знаю, что вы все хотите, чтобы „Ливерпуль“ потерпел неудачу»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность, что команда уже сейчас может считать нынешний сезон успешным для себя.
Обновлено в 01:13
Политика
WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
«Один половой инстинкт»: бросившей мужа Асмус хорошенько врезали
Обновлено вчера в 23:49
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39