Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТовГазета.Ru 02:58
Россияне травятся низкопробной продукцией, а путаница в новых и старых стандартах создает почву для коррупции. Советские ГОСТы устарели, они мешают развитию экономики России, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов. Он предложил отменить около 10 тысяч советских ГОСТов, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.РИА Новостивчера в 20:06
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