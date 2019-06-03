В России отменят 10 тысяч советских ГОСТовГазета.Ru 02:58

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

с чего всё началось

Россияне травятся низкопробной продукцией, а путаница в новых и старых стандартах создает почву для коррупции. Советские ГОСТы устарели, они мешают развитию экономики России, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов. Он предложил отменить около 10 тысяч советских ГОСТов, сообщает РИА "Новости".

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

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