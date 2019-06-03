В России отменят 10 тысяч советских ГОСТовГазета.Ru 02:58

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

с чего всё началось

Россияне травятся низкопробной продукцией, а путаница в новых и старых стандартах создает почву для коррупции. Советские ГОСТы устарели, они мешают развитию экономики России, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов. Он предложил отменить около 10 тысяч советских ГОСТов, сообщает РИА "Новости".

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

Авто GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.

Гаджеты LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).

Баскетбол Стефен Карри: в финале проявилась чемпионская ДНК «Голден Стэйт» «Думаю, что когда мы дошли до решающей стадии, проявилась наша чемпионская ДНК», – приводит слова Карри ESPN.

Путешествия Каждый пятый россиянин привозит из-за границы лишние килограммы Почти половина россиян не полнеет во время поездок за границу, а вот каждый пятый турист привозит лишние килограммы после отдыха по системе "все включено".

Общество Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.

Политика Израиль и США предложат России сделку по Сирии Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.

Политика В Кремле озвучили позицию по встрече Путина и Трампа Москва заняла выжидательную позицию по возможности встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ Китайская Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.

Футбол Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги Vc.ru отмечает, что в подписку входят прямые трансляции матчей, записи игр, аналитические, информационные и развлекательные передачи, посвященный Английской премьер-лиге.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией России Быстрый рост стоимости акций «Газпрома» начался после того, как совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.

Космос Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Шоу-бизнес Анастасия Стоцкая рассказала о романе с Владом Топаловым В рамках участия в программе «Секрет на миллион» исполнительница Анастасия Стоцкая рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о своих романах.

Происшествия СКР подтвердил задержание экс-губернатора Ивановской области Конькова Напомним, что осенью 2013 года Владимир Путин назначил Конькова врио губернатора Ивановской области.

Экономика Россияне заметили снижение зарплат Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».

Здоровье Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) – 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.

Политика Текслер назначил Ковальчука вице-губернатором Челябинской области Чиновник приступит к обязанностям уже завтра Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора Челябинской области.

Армия и оружие В ДНР обвинили силовиков в обстреле автобуса с рабочими Украинские силовики открыли огонь в сторону автобуса с рабочими Донецкой фильтровальной станции, пострадавших нет, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Политика Зеленский уволил заместителя главы СБУ Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Футбол «Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду» В воскресенье, 2 июня «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели ответный матч стыковых игр против Нижнего Новгорода.

Общество Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.