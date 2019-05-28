Политика
В России отменяется внутрисетевой роумингДруг для друга (Курск) 28 мая в 03:40
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России. Это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта, подчеркнул премьер Дмитрий Медведев на совещании кабинета министров.
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Это, конечно, длительный процесс, прежде всего, мы заботимся о качестве услуги и, безусловно, о том, чтобы не пострадали интересы российских мобильных операторов. Мы рассчитываем, что в этом году мы согласуем документ для скорейшего его подписания, это будет важная веха в экономической интеграции.
— Максим Акимов, российский политикУсинск.онлайн 28 мая в 03:00
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Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино
Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
Обновлено в 02:16
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Иван Ургант предложил бороться с курением россиян новым способом
Иван Ургант был шокирован статистикой курения россиян и предложил бороться с этой вредной привычкой новым способом.
Обновлено в 00:55
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд
Международные резервы РФ по состоянию на 24 мая 2019 года составили $492,2 млрд, что на $1,9 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Москве автобус наехал на женщину на переходе
Автобус сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено в 03:32
Общество
Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы»
По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.
Обновлено в 03:08
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль
31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
В ДТП под Владимиром погибли три человека, в том числе ребенок
В результате ДТП, как отмечает полиция, погибли водитель ВАЗ-2115 и пассажиры - женщина и ребенок 2018 года рождения.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Минздрав поддержал запрет кальянов в кафе и ресторанах
Минздрав России поддержал идею запрета кальянов в местах общественного питания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:05
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее
Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Арабские государства объединились против Ирана
Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Политика
В Энгельсском районе Александра Стрелюхина заменит Дмитрий Тепин
Как стало известно ИА "Взгляд-инфо", освободившееся кресло главы Энгельсского района займет нынешний министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 00:51
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Назван самый богатый ректор в ХМАО по итогам 2018 года
Ректор Нижневартовского государственного университета стал самым состоятельным из руководителей вузов в ХМАО по итогам декларационной кампании.
Обновлено 29 мая в 08:31
Армия и оружие
Военным госпиталям Минобороны расширили полномочия
Главный военный медик Дмитрий Тришкин в четверг представил в Самаре новое руководство по организации работы военных госпиталей, которое расширяет их полномочия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 11:04
Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.
Обновлено вчера в 22:14
Транспорт
Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках
Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:18