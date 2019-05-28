Политика
В России отменяется внутрисетевой роумингДруг для друга (Курск) 28 мая в 03:40
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России. Это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта, подчеркнул премьер Дмитрий Медведев на совещании кабинета министров.
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Это, конечно, длительный процесс, прежде всего, мы заботимся о качестве услуги и, безусловно, о том, чтобы не пострадали интересы российских мобильных операторов. Мы рассчитываем, что в этом году мы согласуем документ для скорейшего его подписания, это будет важная веха в экономической интеграции.
— Максим Акимов, российский политикУсинск.онлайн 28 мая в 03:00
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Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.
Обновлено в 00:00
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Общество
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Культура
Джоан Роулинг анонсировала новые книги о вселенной Гарри Поттера
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет
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Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика
Ректор Горного института Литвиненко увеличил долю в «Фосагро»
Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в "Фосагро" до 20,98%, купив 1,64% акций компании, сообщает "Фосагро" в распространенном релизе.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.
Обновлено вчера в 12:48
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде
Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Наука
Определены прародители человеческой цивилизации
Ученые после ряда исследований узнали, кем были первые люди, которые поселились на африканском континенте тысячи лет назад.
Обновлено в 01:59
Футбол
Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»
Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено вчера в 14:05
Наука
Окаменелости 259 вымерших рыб оказались единым косяком
Лишь две из 259 рыб оказались расположены достаточно далеко от остальной стаи, их ученые исключили из моделирования.
Обновлено 29 мая в 10:05
Авто
Законопроект о покупке машины на маткапитал внесли в Госдуму
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Россия предложила Японии полностью отказаться от виз, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что российская сторона предложила Японии полностью отказаться от виз.
Обновлено в 00:29
Финансы
Нерезидентов измерят плоской шкалой
Подоходный налог для отсутствующих в стране более полугода может быть снижен Правительство готовится снизить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30% до стандартных 13%, сообщил 30 мая первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 15:30