Транспорт

Автомобилистам разрешили не использовать знак «Шипы»
РИА Оренбуржье
30 ноября в 01:02

За отсутствие знака был установлен штраф в размере 500 рублей. В результате осенью прошлого года во многих местах наклейки со знаком «Шипы» исчезли из продажи или выросли в цене. Многие автомобилисты стали изготавливать их самостоятельно, что не противоречит требованиям закона.
РИА Оренбуржье30 ноября в 01:02

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