Экономика
В России отменили запрет на ввоз белорусских яблокВести Подмосковья 03:06
Россия с 24 июля отменила введенные ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.
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с чего всё началось
«Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится на сайте ведомства.Известиявчера в 09:29
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