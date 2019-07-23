с чего всё началось

Россия с 24 июля отменила введенные ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

В России отменили запрет на ввоз белорусских яблок

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