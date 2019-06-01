Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роумингИзвестия вчера в 17:48
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг. Теперь россияне смогут во время путешествия по стране общаться без дополнительных трат на мобильную связь.
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Политика
Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Жители Дугулубгея выступили против садов близ своих домов
Предприниматель планирует организовать на этом участке интенсивный яблоневый сад, против которого выступают местные жители.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся
Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 01:25
Космос
Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе»
Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.
Обновлено вчера в 22:06
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине
Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Экономика
Михаил Ходорковский отреагировал на новое расследование по ЮКОСу
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге
Обновлено в 01:30
Общество
В Приамурье в этом году начнется строительство канатной дороги в Китай
Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году Подготовительные работы по строительству российско-китайской канатной дороги в Приамурье начнутся уже в этом году.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает сайт Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:31
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Энергетика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Наука
Twitter обвинили в снижении успеваемости студентов
Исследователи из Католического университета Святого Сердца (Италия) выяснили, что успеваемость студентов, использующих Twitter, снижается примерно на 40 процентов.
Обновлено в 00:20
Наука
Окаменелости 259 вымерших рыб найдены единым косяком
Учеными-археологами США обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю из 259 вымерших рыб.
Обновлено 30 мая в 16:27
Политика
В Пентагоне заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил о тесных связях корпорации Huawei с правительством Китая.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Волочкова на концерте в Анапе выступит бесплатно
Балерина Анастасия Волочкова, на выступление которой мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства, бесплатно покажет свою программу на открытии курортного сезона в этом городе, сообщает местная администрация.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Россия отказала Ирану в продаже С-400
Москва приняла решение ответить отказом на запрос Тегерана о продаже ему усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено 30 мая в 15:00
Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:35
Космос
Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС
Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.
Обновлено в 02:21
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
Личные встречи в АПЛ (оба раза победу одержал "Ливерпуль") и матч с "Аяксом" (два гола "лилово-белым" от "амстердамцев") тому явное подтверждение.
Обновлено в 02:36
Авто
Конкурент Toyota Fortuner получил платформу от внедорожника Maxus D90
Большой SUV, призванный стать прямым конкурентом SsangYong Rexton и Toyota Fortuner, получит дизельный двигатель и полный привод (в базовой версии — задний).
Обновлено в 00:27
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено вчера в 09:30