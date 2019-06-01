Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роумингИзвестия вчера в 17:48

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг. Теперь россияне смогут во время путешествия по стране общаться без дополнительных трат на мобильную связь.
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с чего всё началось
Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele 2 подтвердили РИА Новости
, что все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов теперь будут бесплатными.
News.ruвчера в 19:07

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Россия отказалась от национального и внутрисетевого роуминга

Газета.Ru07:42

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Известия04:39

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

РИА Новостивчера в 22:18

В России с сегодняшнего дня отменен внутрисетевой и национальный роуминг

Эхо Москвы06:01

В России отменили внутрисетевой роуминг

РБКвчера в 19:54

С 1 июня в России начинают действовать сразу несколько законов

Общественная электронная газета30 мая в 01:43

Путешественникам на заметку: национальный и внутрисетевой роуминг отменят в России 1 июня

Приморская газета30 мая в 01:10
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие

В ВМСУ сообщили о завершении испытаний переданных катеров класса Island

Обновлено в 12:36
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает

Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Могочинского района в Забайкальском крае.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 43

Обновлено в 11:05
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Авто

Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями

Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Оставившую двух детей в хостеле в Котельниках женщину задержали

Женщину, оставившую двух детей в хостеле в Котельниках, задержали.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Вирджинии госслужащий расстрелял 12 человек

В муниципальном центре города Вирджиния-Бич недовольный своей жизнью госслужащий расстрелял 12 человек.
Обновлено в 05:01
Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой.
Обновлено в 10:49
Футбол

Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено в 12:36
Спорт

Велогонщик «Астаны» Лопес был сбит болельщиком на горном этапе «Джиро»

Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес из "Астаны" был сбит болельщиком на предпоследнем этапе "Джиро д'Италия".
Обновлено в 13:21
Происшествия

Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости

Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено в 09:45
Культура

Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил провести Год музеев в 2021 году.
Обновлено в 12:34
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Политика

В российских городах комментируют новые названия аэропортов

Обновлено вчера в 12:29
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено в 04:51
Спорт

«Тюмень» впервые выиграла чемпионат России по мини-футболу

Тюмень обыграла КПРФ со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу и впервые в своей истории стала чемпионом страны.
Обновлено в 11:23
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Спорт

Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций

Обновлено в 12:53
Футбол

Бывший вице-президент «Монако» Васильев: «Уровень РПЛ точно не растет»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.
Обновлено в 11:56
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено вчера в 10:56
Общество

Зеленский впервые показал публике сына

Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые показал общественности фотографии шестилетнего сына.
Обновлено в 08:22
Политика

Зеленский ввел своих помощников и представителей в структуру АП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Администрации президента своих помощников и представителей, передает УНИАН.
Обновлено в 10:54
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