Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роумингИзвестия вчера в 17:48
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг. Теперь россияне смогут во время путешествия по стране общаться без дополнительных трат на мобильную связь.
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с чего всё началось
Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele 2 подтвердили РИА Новости, что все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов теперь будут бесплатными.News.ruвчера в 19:07
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С 1 июня в России начинают действовать сразу несколько законов
Общественная электронная газета30 мая в 01:43
Путешественникам на заметку: национальный и внутрисетевой роуминг отменят в России 1 июня
Приморская газета30 мая в 01:10
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