Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роумингИзвестия 17:48
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг. Теперь россияне смогут во время путешествия по стране общаться без дополнительных трат на мобильную связь.
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Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл затеяла перестройку исторического особняка
Обновлено в 15:21
Политика
На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России
Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика
Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО
Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro
Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.
Обновлено в 15:18
Общество
Всероссийский срыв реформы. Взгляд из Омска на новую схему горячего водоснабжения
Для справки, в Омске почти половина домов получает тепло и горячую воду по закрытой схеме, а план по переходу с открытой на закрытую систему ГВС мэрией рассчитан почему-то до 2033 года.
Обновлено в 05:25
Политика
Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400
Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов
Обновлено в 18:11
Политика
Российская и китайская части моста через Амур состыкованы
Российские и китайские строители в пятницу состыковали части автомобильного моста через Амур, который соединил Благовещенск и Хэйхэ, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:48
Культура
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Происшествия
Названы причины сбоев в московском метро в мае
Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Политика
Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине
Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили из-за неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки
Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Технологии
Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи
По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.
Обновлено в 11:31
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Три автомобиля столкнулись в Подмосковье
"В 18:00 на 32 км дороги А-107 в Дмитровском городском округе водитель легкового автомобиля, двигаясь по обочине, зацепил грузовой автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:55
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Технологии
Сбербанк проведет Pitch Day в Сан-Франциско
Совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups проведет Pitch Day 31 мая в Сан-Франциско.
Обновлено в 09:52