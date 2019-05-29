В России отменили национальный и внутрисетевой роумингИзвестия 17:48

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг. Теперь россияне смогут во время путешествия по стране общаться без дополнительных трат на мобильную связь.

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

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