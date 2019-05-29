Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роумингИзвестия 17:48

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг. Теперь россияне смогут во время путешествия по стране общаться без дополнительных трат на мобильную связь.
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В России отменили роуминг

РИА Новости18:47

Национальный и внутрисетевой роуминг отменили в России

Взгляд.ру17:46

Роуминг сотовой связи отменен на всей территории России

ГТРК Чита28 мая в 20:50

В России отменили внутрисетевой роуминг

Эхо Москвы17:00

Будем на связи!

Российская газета29 мая в 00:45

Роуминг, который мы потеряли

Медиа-Центр 35media.ru29 мая в 03:44

В России отменяется национальный и внутрисетевой роуминг

РЕН ТВ17:12
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Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту

Обновлено вчера в 03:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл затеяла перестройку исторического особняка

Обновлено в 15:21
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Политика

На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России

Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено в 13:31
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика

Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Гаджеты

Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro

Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.
Обновлено в 15:18
Общество

Всероссийский срыв реформы. Взгляд из Омска на новую схему горячего водоснабжения

Для справки, в Омске почти половина домов получает тепло и горячую воду по закрытой схеме, а план по переходу с открытой на закрытую систему ГВС мэрией рассчитан почему-то до 2033 года.
Обновлено в 05:25
Политика

Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400

Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
Наука

В организме нашли молекулу, которая усиливает иммунитет против рака

Обновлено в 15:34
Футбол

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов

Обновлено в 18:11
Политика

Российская и китайская части моста через Амур состыкованы

Российские и китайские строители в пятницу состыковали части автомобильного моста через Амур, который соединил Благовещенск и Хэйхэ, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:48
Культура

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево

Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Происшествия

Названы причины сбоев в московском метро в мае

Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Политика

Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине

Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили из-за неудачного саммита в Ханое

Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки

Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС

В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Технологии

Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи

По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.
Обновлено в 11:31
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено в 17:56
Общество

Машков заступился за школьников с БДСМ-выпускного во Владивостоке

Обновлено в 13:13
Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Подмосковье

"В 18:00 на 32 км дороги А-107 в Дмитровском городском округе водитель легкового автомобиля, двигаясь по обочине, зацепил грузовой автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:55
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Технологии

Сбербанк проведет Pitch Day в Сан-Франциско

Совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups проведет Pitch Day 31 мая в Сан-Франциско.
Обновлено в 09:52
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