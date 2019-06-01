Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роумингРИА Новости вчера в 22:18

В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работал внутри определенной сети на территории всей страны и отличался по регионам.
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с чего всё началось
Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele 2 подтвердили РИА Новости
, что все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов теперь будут бесплатными.
News.ruвчера в 19:07

Подробнее о событии

Эксперт развеял страхи, что с отменой роуминга в РФ станет дороже связь

Народные новости06:50

Россия отказалась от национального и внутрисетевого роуминга

Газета.Ru07:42

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

РИА Новостивчера в 22:18

В России с сегодняшнего дня отменен внутрисетевой и национальный роуминг

Эхо Москвы06:01

Национальный и сетевой роуминг отменяется

Парламентская газетавчера в 23:30

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Известия04:39

Медведев отменил роуминг в России

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов30 мая в 09:47
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Авто

Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Обновлено в 09:35
Авто

В России с 1 июня вступают в силу новые правила тюнинга автомобилей

Новые правила автомобильного тюнинга вступают в силу в России с 1 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
Футбол

Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о Рейесе

УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Обновлено в 09:09
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Кино

Элтон Джон недоволен удалением сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон в совместном заявлении с создателями фильма прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России об удалении некоторых сцен из фильма.
Обновлено в 04:37
Футбол

Месси назвал ЧМ-2018 в России нетипичным во многих аспектах

Обновлено в 04:45
Происшествия

В Петербурге мать подростка обвинила полицейских в избиении сына. Его заподозрили в краже из магазина

В городе Колпино под Санкт-Петербургом полицейские избили в отделении 17-летнего подростка Вадима Коваля, которого заподозрили в краже из магазина.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Теннис

Джокович вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»

Обновлено в 10:14
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Единоборства

Колби Ковингтон: «Ради фанатов готов встретиться даже с Хабибом»

Обновлено в 11:27
Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа

На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено в 11:00
Политика

МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Политика

В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено в 11:22
Космос

Инопланетяне потерпели крушение на глазах у очевидцев

Специалисты отмечают в последнее время повышенную активность инопланетян. Их корабли все чаще попадают в кадр изумленных очевидцев.
Обновлено 30 мая в 20:54
Авто

Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов

Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке

Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану

Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Общество

Российским детям раздали автоматы и бронежилеты

В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Политика

Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Политика

Марш в поддержку политзаключенных стартовал в Киеве

В Киеве начался марш в поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно находятся в тюрьмах на территории России.
Обновлено в 08:40
Политика

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
Обновлено в 05:26
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