Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роумингРИА Новости вчера в 22:18
В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работал внутри определенной сети на территории всей страны и отличался по регионам.
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с чего всё началось
Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele 2 подтвердили РИА Новости, что все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов теперь будут бесплатными.News.ruвчера в 19:07
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Медведев отменил роуминг в России
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов30 мая в 09:47
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Авто
В России с 1 июня вступают в силу новые правила тюнинга автомобилей
Новые правила автомобильного тюнинга вступают в силу в России с 1 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено в 10:14
Футбол
Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о Рейесе
УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане
На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Кино
Элтон Джон недоволен удалением сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон в совместном заявлении с создателями фильма прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России об удалении некоторых сцен из фильма.
Обновлено в 04:37
Футбол
Месси назвал ЧМ-2018 в России нетипичным во многих аспектах
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Петербурге мать подростка обвинила полицейских в избиении сына. Его заподозрили в краже из магазина
В городе Колпино под Санкт-Петербургом полицейские избили в отделении 17-летнего подростка Вадима Коваля, которого заподозрили в краже из магазина.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Теннис
Джокович вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:14
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа
На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено в 11:00
Политика
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Политика
В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено в 11:22
Космос
Инопланетяне потерпели крушение на глазах у очевидцев
Специалисты отмечают в последнее время повышенную активность инопланетян. Их корабли все чаще попадают в кадр изумленных очевидцев.
Обновлено 30 мая в 20:54
Авто
Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов
Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке
Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Общество
Российским детям раздали автоматы и бронежилеты
В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Политика
Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области
Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Политика
Марш в поддержку политзаключенных стартовал в Киеве
В Киеве начался марш в поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно находятся в тюрьмах на территории России.
Обновлено в 08:40
Политика
Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
Обновлено в 05:26